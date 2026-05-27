Еще один лидер Александрии согласился подписать соглашение на пару дней
Мигел Кампуш согласился сыграть за команду в переходных матчах
Вице-капитан поможет «Александрии» в переходных матчах. Мигел Кампуш согласился сыграть за команду, несмотря на то, что его контракт подходит к концу в конце мая.
Как и в случае Дмитрия Мишнева, стороны заключат краткосрочное соглашение. Поединки, в которых для «горожан» будет вершиться судьба следующего сезона, состоятся 5 и 9 июня.
«Александрия» попала в стыковые матчи с 15-го места из-за снятия «Руха» с чемпионата Украины. Команда Владимира Шарана, скорее всего, сыграет против «Черноморца» или «Левого берега».
