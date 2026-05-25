Клуб УПЛ подпишет новый контракт с капитаном всего на несколько дней

«Александрия» готовится к стыковым матчам за право сыграть в Премьер-лиге Украины в следующем сезоне. У команды достаточно времени, чтобы подготовиться к решающим поединкам и уладить необычную контрактную ситуацию.

Дело в том, что капитан команды Дмитрий Мишнев в конце недели станет свободным агентом, потому игрок и клуб договорились подписать новое краткосрочное соглашение на переходные матчи. Они запланированы на 5 и 9 июня.

Полузащитнику Мишневу 32 года, в текущем сезоне он провел 30 матчей за команду. Ранее он защищал цвета «Ильичевца», «Мариуполя» и «Зари».