Хавбек Александрии провел юбилейный матч в УПЛ

Матч против «Динамо» (0:5) стал 250-м для 32-летнего полузащитника «горожан» Дмитрия Мишнева в чемпионатах Украины. В элитном дивизионе он провел 11 сезонов в рядах трех клубов. 155 встреч Мишнев отыграл за «Мариуполь», 48 – за «Александрию» и 47 – за «Зарю».

В гвардейский «Клуб 250» Дмитрий вошел через 12 лет 109 дней после дебюта в УПЛ, который состоялся 30 ноября 2013 года в домашнем поединке мариупольцев с «Металлистом» (1:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Дмитрия Мишнева в УПЛ