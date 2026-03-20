Хавбек Александрии провел юбилейный матч в УПЛ
В УПЛ 32-летний хавбек «горожан» дебютировал в ноябре 2013 года
Матч против «Динамо» (0:5) стал 250-м для 32-летнего полузащитника «горожан» Дмитрия Мишнева в чемпионатах Украины. В элитном дивизионе он провел 11 сезонов в рядах трех клубов. 155 встреч Мишнев отыграл за «Мариуполь», 48 – за «Александрию» и 47 – за «Зарю».
В гвардейский «Клуб 250» Дмитрий вошел через 12 лет 109 дней после дебюта в УПЛ, который состоялся 30 ноября 2013 года в домашнем поединке мариупольцев с «Металлистом» (1:1).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Дмитрия Мишнева в УПЛ
|
Матч
|
Дата
|
Клуб Мишнева
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
30.11.2013
|
Мариуполь
|
Металлист
|
1:1 (д)
|
50-й
|
07.04.2018
|
Мариуполь
|
Ворскла
|
0:1 (г)
|
100-й
|
09.11.2019
|
Мариуполь
|
Карпаты
|
2:2 (д)
|
150-й
|
30.10.2021
|
Мариуполь
|
Динамо
|
2:3 (д)
|
200-й
|
05.05.2024
|
Заря
|
Полесье
|
1:1 (г)
|
250-й
|
19.03.2026
|
Александрия
|
Динамо
|
0:5 (д)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
