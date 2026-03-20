Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хавбек Александрии провел юбилейный матч в УПЛ
Украина. Премьер лига
20 марта 2026, 14:08 | Обновлено 20 марта 2026, 14:13
66
0

Хавбек Александрии провел юбилейный матч в УПЛ

В УПЛ 32-летний хавбек «горожан» дебютировал в ноябре 2013 года

ФК Динамо. Дмитрий Мишнев (справа)

Матч против «Динамо» (0:5) стал 250-м для 32-летнего полузащитника «горожан» Дмитрия Мишнева в чемпионатах Украины. В элитном дивизионе он провел 11 сезонов в рядах трех клубов. 155 встреч Мишнев отыграл за «Мариуполь», 48 – за «Александрию» и 47 – за «Зарю».

В гвардейский «Клуб 250» Дмитрий вошел через 12 лет 109 дней после дебюта в УПЛ, который состоялся 30 ноября 2013 года в домашнем поединке мариупольцев с «Металлистом» (1:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Дмитрия Мишнева в УПЛ

Матч

Дата

Клуб Мишнева

Соперник

Счет

1-й

30.11.2013

Мариуполь

Металлист

1:1 (д)

50-й

07.04.2018

Мариуполь

Ворскла

0:1 (г)

100-й

09.11.2019

Мариуполь

Карпаты

2:2 (д)

150-й

30.10.2021

Мариуполь

Динамо

2:3 (д)

200-й

05.05.2024

Заря

Полесье

1:1 (г)

250-й

19.03.2026

Александрия

Динамо

0:5 (д)

цифры и факты Дмитрий Мишнев
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Команда Усика выступила с официальным заявлением об Уайлдере
Команда Усика выступила с официальным заявлением об Уайлдере
19.03.2026, 09:33
Бокс
Леннокс Льюис: «Выжил бы Усик в мою эпоху? Я вам скажу, что...»
Леннокс Льюис: «Выжил бы Усик в мою эпоху? Я вам скажу, что...»
18.03.2026, 23:14 3
Бокс
Прыжки в высоту на ЧМ. Магучих и Левченко против Австралии. Список участниц
Прыжки в высоту на ЧМ. Магучих и Левченко против Австралии. Список участниц
19.03.2026, 04:55 3
Другие виды
Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
19.03.2026, 11:10 37
Футбол
Пономаренко после топовой игры за Динамо заметили в чемпионате Англии
Пономаренко после топовой игры за Динамо заметили в чемпионате Англии
19.03.2026, 08:42 15
Футбол
Иностранный тренер разнес трансфер украинского форварда: «Он мне не нужен»
Иностранный тренер разнес трансфер украинского форварда: «Он мне не нужен»
18.03.2026, 12:51 21
Футбол
После матча Александрия – Динамо клуб уволил главного тренера
После матча Александрия – Динамо клуб уволил главного тренера
19.03.2026, 17:00 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем