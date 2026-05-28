  Форварда сборной Украины заметили на клубной базе Динамо
28 мая 2026, 12:27 | Обновлено 28 мая 2026, 12:37
Форварда сборной Украины заметили на клубной базе Динамо

Роман Яремчук провел несколько дней в Киеве, где готовился к матчам «сине-желтых»

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Форвард французского «Лиона» Роман Яремчук прибыл в Украину, где будет готовится к товарищеским матчам в составе национальной команды, которую возглавил Андреа Мальдера.

Соперниками «сине-желтых» станут сборные Польши (31 мая) и Дании (7 июня). Итальянский специалист проведет первые игры во главе команды после увольнения Сергея Реброва.

Яремчук посетил клубную базу киевского «Динамо», где тренировался и поддерживал форму, о чем сам футболист сообщил в своих социальных сетях:

«Отличные несколько дней напряженной работы перед тем, как присоединиться к национальной сборной. Особая благодарность киевскому «Динамо» за теплый прием и за создание всех возможных условий для работы на самом высоком уровне.

Также огромная благодарность моему тренеру Антону Королькову за то, что он каждый день подталкивал меня и выжимал из меня максимум. Готов к тому, что будет дальше», – сказал Яремчук.

С января нападающий на правах аренды защищал цвета французского «Лиона», в составе которого провел 14 матчей, забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.

сборная Украины по футболу Андреа Мальдера Сергей Ребров чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Роман Яремчук чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Лион
якшо підписано на фото "Роман Яремчук",
то хто на відео? може Мудрик? )))
По тексту: написано, шо Яремчук приїхав в Україну,
де зіграє за збірну.
В якому місті України буде гра?
