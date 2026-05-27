  Названа сумма. Увольнение Аморима стоило МЮ безумных денег
27 мая 2026, 19:30 | Обновлено 27 мая 2026, 20:10
Названа сумма. Увольнение Аморима стоило МЮ безумных денег

Манкунианцы выплатили португальцу 19,3 миллиона евро за досрочное расторжение контракта

Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Увольнение португальского тренера Рубена Аморима обошлось «Манчестер Юнайтед» в солидную сумму. Об этом стало известно после публикации финансового отчета английского клуба.

Отмечается, что за досрочное расторжение контракта с Аморимом манкунианцы были вынуждены заплатить 19,3 миллиона евро. Это касается компенсации непосредственно самому тренеру, а также его помощникам – Карлосу Фернандешу, Аделиу Кандидо, Эмануэлю Ферру и Хорхе Виталю. Эти цифры опубликованы впервые. Ранее считалось, что расставание с португальцами обошлось МЮ гораздо дешевле.

Рубен Аморим тренировал «Манчестер Юнайтед» всего 14 месяцев. В ноябре 2024 года он сменил на этом посту Эрика тен Хага. Работа португальца в клубе сопровождалась нестабильными результатами и резкой критикой его стиля игры. В январе «МЮ» объявил о расторжении контракта с Аморимом.

Рубен Аморим Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Андрей Плыгун Источник: Record.pt
