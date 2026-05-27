Не дотянула до миллиарда. Между Баварией и остальными все равно пропасть

Известный портал Transfermarkt обновил стоимость игроков в немецкой Бундеслиге.

По-прежнему с громадным отрывом впереди «Бавария», чемпион последних сезонов в Германии. Футболисты Венсана Компани не смогли пробиться в финал Лиги чемпионов, что, возможно, сказалось на стоимости команды в целом. На сегодня она оценивается в 958 млн евро, что на 11 миллионов меньше прошлой стоимости.

На второе место вырвался «РБ Лейпциг», прибавивший 34 млн евро, но все равно между первой и второй строчкой рейтинга целая пропасть – почти в два раза.

ФОТО. Стоимость игроков клубов Бундеслиги по версии Transfermarkt: