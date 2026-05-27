  В третий раз представитель Баварии стал лучшим игроком сезона в Бундеслиге
27 мая 2026, 15:11 | Обновлено 27 мая 2026, 15:21
В третий раз представитель Баварии стал лучшим игроком сезона в Бундеслиге

Вспомним всех обладателей данной награды в чемпионате Германии

Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Олисе

Французский полузащитник мюнхенской Баварии Майкл Олисе стал лучшим игроком сезона 2025/26 в немецкой Бундеслиге.

Француз стал третьим в истории представителем Баварии, выигравшим данную награду. Ранее лучшими игроками сезона в чемпионате Германии признавались Роберт Левандовски (2019/20) и Гарри Кейн (2024/25).

Напомним, что данная награда вручается футболистам, начиная с сезона 2019/20.

Все обладатели награды «Лучший игрок сезона» в Бундеслиге

  • 2025/26 – Майкл Олисе (Бавария)
  • 2024/25 – Гарри Кейн (Бавария)
  • 2023/24 – Флориан Вирц (Байер)
  • 2022/23 – Джуд Беллингем (Боруссия Дортмунд)
  • 2021/22 – Кристофер Нкунку (РБ Лейпциг)
  • 2020/21 – Эрлинг Холанд (Боруссия Дортмунд)
  • 2019/20 – Роберт Левандовски (Бавария)

Количество наград по клубам

  • 3 – Бавария
  • 2 – Боруссия Дортмунд
  • 1 – Байер
  • 1 – РБ Лейпциг
