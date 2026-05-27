В третий раз представитель Баварии стал лучшим игроком сезона в Бундеслиге

Французский полузащитник мюнхенской Баварии Майкл Олисе стал лучшим игроком сезона 2025/26 в немецкой Бундеслиге.

Француз стал третьим в истории представителем Баварии, выигравшим данную награду. Ранее лучшими игроками сезона в чемпионате Германии признавались Роберт Левандовски (2019/20) и Гарри Кейн (2024/25).

Напомним, что данная награда вручается футболистам, начиная с сезона 2019/20.

Все обладатели награды «Лучший игрок сезона» в Бундеслиге

2025/26 – Майкл Олисе (Бавария)

2024/25 – Гарри Кейн (Бавария)

2023/24 – Флориан Вирц (Байер)

2022/23 – Джуд Беллингем (Боруссия Дортмунд)

2021/22 – Кристофер Нкунку (РБ Лейпциг)

2020/21 – Эрлинг Холанд (Боруссия Дортмунд)

2019/20 – Роберт Левандовски (Бавария)

