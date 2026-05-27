Германия27 мая 2026, 15:11 | Обновлено 27 мая 2026, 15:21
В третий раз представитель Баварии стал лучшим игроком сезона в Бундеслиге
Вспомним всех обладателей данной награды в чемпионате Германии
Французский полузащитник мюнхенской Баварии Майкл Олисе стал лучшим игроком сезона 2025/26 в немецкой Бундеслиге.
Француз стал третьим в истории представителем Баварии, выигравшим данную награду. Ранее лучшими игроками сезона в чемпионате Германии признавались Роберт Левандовски (2019/20) и Гарри Кейн (2024/25).
Напомним, что данная награда вручается футболистам, начиная с сезона 2019/20.
Все обладатели награды «Лучший игрок сезона» в Бундеслиге
- 2025/26 – Майкл Олисе (Бавария)
- 2024/25 – Гарри Кейн (Бавария)
- 2023/24 – Флориан Вирц (Байер)
- 2022/23 – Джуд Беллингем (Боруссия Дортмунд)
- 2021/22 – Кристофер Нкунку (РБ Лейпциг)
- 2020/21 – Эрлинг Холанд (Боруссия Дортмунд)
- 2019/20 – Роберт Левандовски (Бавария)
Количество наград по клубам
- 3 – Бавария
- 2 – Боруссия Дортмунд
- 1 – Байер
- 1 – РБ Лейпциг
