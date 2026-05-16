Не Кейн. Определен лучший футболист Бундеслиги сезона 2025/26
Майкл Олисе победил в голосовании
24-летний вингер «Баварии» Майкл Олисе был признан лучшим футболистом Бундеслиги в сезоне 2025/26.
Французский футболист получил индивидуальную награду после победы над «Кёльном» в последнем, 34-м туре чемпионата Германии (5:1).
По итогам голосования клубов, болельщиков и экспертов Майкл набрал наибольшее количество баллов среди 40 претендентов.
В этом сезоне Бундеслиги Олисе провел 32 матча, в которых забил 15 мячей и отдал 21 голевую передачу.
Награда «Игрок сезона» в Бундеслиге вручается совместно с партнером EA SPORTS, начиная с сезона 2019/20. Предыдущим обладателем индивидуальной награды был партнер Олисе по «Баварии» – Гарри Кейн.
Именно английский форвард являлся главным конкурентом Майкла в голосовании. В сезоне 2025/26 Гарри трижды признавали игроком месяца, тогда как Олисе – дважды.
🇫🇷 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐥 𝐀𝐤𝐩𝐨𝐯𝐢𝐞 𝐎𝐥𝐢𝐬𝐞 ist der 𝐁𝐮𝐧𝐝𝐞𝐬𝐥𝐢𝐠𝐚 𝐏𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐒𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧 🏅 pic.twitter.com/9ZFNSOV57x— FC Bayern München (@FCBayern) May 16, 2026
