  Не Кейн. Определен лучший футболист Бундеслиги сезона 2025/26
16 мая 2026, 21:34 | Обновлено 16 мая 2026, 22:32
Не Кейн. Определен лучший футболист Бундеслиги сезона 2025/26

Майкл Олисе победил в голосовании

Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Олисе

24-летний вингер «Баварии» Майкл Олисе был признан лучшим футболистом Бундеслиги в сезоне 2025/26.

Французский футболист получил индивидуальную награду после победы над «Кёльном» в последнем, 34-м туре чемпионата Германии (5:1).

По итогам голосования клубов, болельщиков и экспертов Майкл набрал наибольшее количество баллов среди 40 претендентов.

В этом сезоне Бундеслиги Олисе провел 32 матча, в которых забил 15 мячей и отдал 21 голевую передачу.

Награда «Игрок сезона» в Бундеслиге вручается совместно с партнером EA SPORTS, начиная с сезона 2019/20. Предыдущим обладателем индивидуальной награды был партнер Олисе по «Баварии» – Гарри Кейн.

Именно английский форвард являлся главным конкурентом Майкла в голосовании. В сезоне 2025/26 Гарри трижды признавали игроком месяца, тогда как Олисе – дважды.

Андрей Витренко Источник: Официальный сайт Бундеслиги
