Баварии не хватило трех голов для повторения рекорда топ-5 лиг

Мюнхенская Бавария показала второй результат в истории топ-5 европейских чемпионатов по количеству забитых мячей в одном сезоне.

Мюнхенцы завершили сезон 2025/26 со 122 голами в Бундеслиге.

Лишь Торино в Серии А в сезоне 1947/48 забил больше (125).

Как видим, Баварии не хватило всего трех голов для повторения рекорда.

Стоит также отметить, что Торино в своем рекордном сезоне 125 голов забил в 40 матчах, в то время как мюнхенцы свои 122 – в 34.

Вспомним топ-10 команд топ-5 европейских лиг с самым большим количеством забитых мячей в одном сезоне в национальном чемпионате.

Команды топ-5 европейских лиг с самым большим количеством забитых мячей в одном сезоне в национальном чемпионате

125 – Торино (1947/48)

122 – Бавария (2025/26)

121 – Реал (2011/12)

118 – Реал (2014/15)

118 – Рассинг (1959/60)

118 – Милан (1949/50)

116 – Барселона (2016/17)

115 – Барселона (2012/13)

114 – Барселона (2011/12)

112 – Барселона (2015/16)