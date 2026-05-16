Баварии не хватило трех голов для повторения рекорда топ-5 лиг
Упомянем команды топ-5 европейских лиг с наибольшим количеством забитых мячей в одном сезоне
Мюнхенская Бавария показала второй результат в истории топ-5 европейских чемпионатов по количеству забитых мячей в одном сезоне.
Мюнхенцы завершили сезон 2025/26 со 122 голами в Бундеслиге.
Лишь Торино в Серии А в сезоне 1947/48 забил больше (125).
Как видим, Баварии не хватило всего трех голов для повторения рекорда.
Стоит также отметить, что Торино в своем рекордном сезоне 125 голов забил в 40 матчах, в то время как мюнхенцы свои 122 – в 34.
Вспомним топ-10 команд топ-5 европейских лиг с самым большим количеством забитых мячей в одном сезоне в национальном чемпионате.
- 125 – Торино (1947/48)
- 122 – Бавария (2025/26)
- 121 – Реал (2011/12)
- 118 – Реал (2014/15)
- 118 – Рассинг (1959/60)
- 118 – Милан (1949/50)
- 116 – Барселона (2016/17)
- 115 – Барселона (2012/13)
- 114 – Барселона (2011/12)
- 112 – Барселона (2015/16)
122 - Der @FCBayern erzielte in dieser Bundesliga-Saison 122 Tore, die meisten eines Teams aus den Top-5-Ligen Europas seit Torino 1947/48 (125 Tore in 40 Spielen). Historisch. https://t.co/8K1hm7H1qg— OptaFranz (@OptaFranz) May 16, 2026
