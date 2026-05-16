  4. Баварии не хватило трех голов для повторения рекорда топ-5 лиг
Германия
16 мая 2026, 20:29 | Обновлено 16 мая 2026, 20:31
Баварии не хватило трех голов для повторения рекорда топ-5 лиг

Упомянем команды топ-5 европейских лиг с наибольшим количеством забитых мячей в одном сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine

Мюнхенская Бавария показала второй результат в истории топ-5 европейских чемпионатов по количеству забитых мячей в одном сезоне.

Мюнхенцы завершили сезон 2025/26 со 122 голами в Бундеслиге.

Лишь Торино в Серии А в сезоне 1947/48 забил больше (125).

Как видим, Баварии не хватило всего трех голов для повторения рекорда.

Стоит также отметить, что Торино в своем рекордном сезоне 125 голов забил в 40 матчах, в то время как мюнхенцы свои 122 – в 34.

Вспомним топ-10 команд топ-5 европейских лиг с самым большим количеством забитых мячей в одном сезоне в национальном чемпионате.

Команды топ-5 европейских лиг с самым большим количеством забитых мячей в одном сезоне в национальном чемпионате

  • 125 – Торино (1947/48)
  • 122 – Бавария (2025/26)
  • 121 – Реал (2011/12)
  • 118 – Реал (2014/15)
  • 118 – Рассинг (1959/60)
  • 118 – Милан (1949/50)
  • 116 – Барселона (2016/17)
  • 115 – Барселона (2012/13)
  • 114 – Барселона (2011/12)
  • 112 – Барселона (2015/16)
