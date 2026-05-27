На радость Свентек. Остапенко вылетела с Ролан Гаррос, уступив 73-й ракетке

27 мая 2026, 17:25 | Обновлено 27 мая 2026, 17:53
Алена не сумела справиться с Магдой Линетт, которая теперь проведет дерби с Игой

Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко

Латвийская теннисистка Алена Остапенко (WTA 31) завершила выступления на Открытом чемпионате Франции 2026.

Во втором раунде латвийка в двух сетах потерпела поражение от Магды Линетт (Польша, WTA 73) за 2 часа.

Ролан Гаррос 2026. 1/32 финала

Алена Остапенко (Латвия) [29] – Магда Линетт (Польша) – 2:6, 6:2, 2:6

Вылету Остапенко больше всего должна радоваться третья ракетка мира Ига Свентек из Польши, которая во втором круге уверенно прошла Сару Бейлек (Чехия, WTA 35). Если бы Остапенко победила, то вышла бы на Свентек, против которой лидирует 6:0 в очных противостояниях.

Теперь Свентек сыграет против Линетт в польском дерби. У Иги и Магды равенство в личных встречах – 1:1. В 2023 году Свентек одолела Линетт на тысячнике в Пекине, а в 2026 уступила на WTA 1000 в Майами.

Ролан Гаррос 2026. 1/32 финала

Сара Бейлек (Чехия) – Ига Свентек (Польша) [3] – 2:6, 3:6

Іґа швиденько приговорила Сару, побігла до номера і сиділа перед телком, стиснувши кулачки і загорнувшись у червоно-білий прапір: "Магда, Магда!"
Магда закінчила з Лєнкою, зробила ручкою в камеру і, підморгнувши, спитала: "Повторимо Маямі?"
Доведеться Бабу-Ягу виховувати у власному колективі.
