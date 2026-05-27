  Стало известно, где ЛНЗ будет проводить домашние матчи еврокубков
Украина. Премьер лига
27 мая 2026, 17:04 | Обновлено 27 мая 2026, 17:05
Стало известно, где ЛНЗ будет проводить домашние матчи еврокубков

Черкасский клуб выбрал стадион на территории соседа

ФК ЛНЗ

Черкасский ЛНЗ после завоевания серебряных медалей чемпионата Украины определился с местом проведения домашних матчей в еврокубках.

Украинский клуб благодаря историческому выступлению пробился во второй раунд квалификации Лиги конференций.

По словам генерального директора ЛНЗ Василия Каюка, домашние матчи ЛНЗ будет проводить в Польше, на стадионе в Плоцке.

Имя первого соперника в еврокубках ЛНЗ узнает 17 июня, тогда как матчи второго раунда пройдут 23 и 30 июля.

