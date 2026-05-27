Украина. Премьер лига27 мая 2026, 17:04 | Обновлено 27 мая 2026, 17:05
233
0
Стало известно, где ЛНЗ будет проводить домашние матчи еврокубков
Черкасский клуб выбрал стадион на территории соседа
27 мая 2026, 17:04 | Обновлено 27 мая 2026, 17:05
233
0
Черкасский ЛНЗ после завоевания серебряных медалей чемпионата Украины определился с местом проведения домашних матчей в еврокубках.
Украинский клуб благодаря историческому выступлению пробился во второй раунд квалификации Лиги конференций.
По словам генерального директора ЛНЗ Василия Каюка, домашние матчи ЛНЗ будет проводить в Польше, на стадионе в Плоцке.
Имя первого соперника в еврокубках ЛНЗ узнает 17 июня, тогда как матчи второго раунда пройдут 23 и 30 июля.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 мая 2026, 14:57 0
Гордон заинтересовал каталонский клуб
Бокс | 27 мая 2026, 08:32 4
Боксер заявил, что готов выйти на ринг ещё раз
Бокс | 27.05.2026, 04:32
Футбол | 27.05.2026, 08:54
Футбол | 27.05.2026, 12:05
Комментарии 0
Популярные новости
26.05.2026, 08:48 17
26.05.2026, 14:40 5
26.05.2026, 10:10 2
26.05.2026, 07:34 6
26.05.2026, 10:02 3
26.05.2026, 15:59 32
26.05.2026, 08:00 3
27.05.2026, 00:19 10