  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Я сделал свой выбор. Он взял меня на работу»
31 мая 2026, 22:42 | Обновлено 31 мая 2026, 22:54
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я сделал свой выбор. Он взял меня на работу»

Тренер – о трудном выборе в 2010 году

УАФ. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич объяснил, почему был вынужден покинуть пост главного тренера сборной Украины в 2010 году и сосредоточиться на работе с харьковским «Металлистом».

«Пришлось уйти из сборной из-за конфликта Ярославского и Суркиса. Все из-за того матча в Добромиле, когда нас загнали в болото. Через три дня мы играли с «Динамо» в Кубке УЕФА. После этого началась конфронтация. И я сделал свой выбор. Я не мог подвести этого человека, он взял меня на работу, и пришлось уходить.

Суркис предлагал выкупить мой контракт, но это было просто нереально», – сказал Мирон Маркевич.

Мирон Маркевич Александр Ярославский Григорий Суркис Украинская Премьер-лига Металлист Харьков сборная Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: ТСН
положив Мирон ... на збірну
і пішов хазяїну лизати руку.
