Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
Тренер пожелал Андрею побить рекорд президента УАФ
Тренер сборной Украины Андреа Мальдера высказался о лидере «Динамо» Андрее Ярмоленко, которого вызвал в сборную Украины.
«Я хочу, чтобы Ярмоленко побил рекорд Шевченко. Пусть президент УАФ не обижается, но это означает, что он забивает голы за сборную. Я не могу знать причин, почему Ребров его не вызвал, но сомневаюсь, что дело именно в этом.
Я думаю, Шевченко, наоборот, обрадовался бы, если бы какой-то украинец побил его рекорд», – сказал Мальдера.
Андрей Шевченко удерживает рекорд лучшего бомбардира в истории сборной Украины с 48 голами. Угроза этому достижению исходит от Андрея Ярмоленко, в активе которого 46 забитых мячей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
