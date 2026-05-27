Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»

Тренер сборной Украины Андреа Мальдера высказался о лидере «Динамо» Андрее Ярмоленко, которого вызвал в сборную Украины.

«Я хочу, чтобы Ярмоленко побил рекорд Шевченко. Пусть президент УАФ не обижается, но это означает, что он забивает голы за сборную. Я не могу знать причин, почему Ребров его не вызвал, но сомневаюсь, что дело именно в этом.

Я думаю, Шевченко, наоборот, обрадовался бы, если бы какой-то украинец побил его рекорд», – сказал Мальдера.

Андрей Шевченко удерживает рекорд лучшего бомбардира в истории сборной Украины с 48 голами. Угроза этому достижению исходит от Андрея Ярмоленко, в активе которого 46 забитых мячей.