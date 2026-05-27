27 мая 2026, 08:02
Мальдера решил вернуть в сборную Украины легенду Шахтера

Пятов рассматривается на должность тренера вратарей

УАФ. Андрей Пятов

Бывший вратарь донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов может получить работу в национальной команде.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, экс-голкипера рассматривают на должность тренера вратарей в штабе сборной Украины.

Сообщается, что переговоры с Пятовым уже ведутся. Речь идет не о ближайшем сборе команды, а о возможном присоединении к тренерскому штабу осенью.

Ожидается, что окончательное решение может быть принято ближе к сентябрьским матчам национальной команды. После завершения профессиональной карьеры Пятов работает в структуре «Шахтера» и имеет опыт работы с вратарями.

Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
