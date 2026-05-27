Мальдера решил вернуть в сборную Украины легенду Шахтера
Пятов рассматривается на должность тренера вратарей
Бывший вратарь донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов может получить работу в национальной команде.
По информации журналиста Игоря Бурбаса, экс-голкипера рассматривают на должность тренера вратарей в штабе сборной Украины.
Сообщается, что переговоры с Пятовым уже ведутся. Речь идет не о ближайшем сборе команды, а о возможном присоединении к тренерскому штабу осенью.
Ожидается, что окончательное решение может быть принято ближе к сентябрьским матчам национальной команды. После завершения профессиональной карьеры Пятов работает в структуре «Шахтера» и имеет опыт работы с вратарями.
