Андреа МАЛЬДЕРА: «Его отсутствие в сборной Украины – это не проблема»

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера прокомментировал кадровое решение относительно состава команды на ближайшие матчи. Итальянский специалист заявил, что не видит проблемы в отсутствии номинальных правых защитников среди вызванных футболистов.

«Отсутствие правого защитника – это не проблема, а возможность попробовать что-то новое. У нас будет всего два дня на подготовку к первому спаррингу.

Я хотел бы пригласить больше футболистов, но не могу, ведь чем больше игроков вызываешь – тем меньше игрового времени они получают», – добавил итальянец.