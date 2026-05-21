  Андреа МАЛЬДЕРА: «Его отсутствие в сборной Украины – это не проблема»
Сборная УКРАИНЫ
21 мая 2026, 01:32 | Обновлено 21 мая 2026, 01:39
Андреа МАЛЬДЕРА: «Его отсутствие в сборной Украины – это не проблема»

Тренер – о том, что на сбор не вызван ни один правый защитник

УАФ. Андреа Мальдера

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера прокомментировал кадровое решение относительно состава команды на ближайшие матчи. Итальянский специалист заявил, что не видит проблемы в отсутствии номинальных правых защитников среди вызванных футболистов.

«Отсутствие правого защитника – это не проблема, а возможность попробовать что-то новое. У нас будет всего два дня на подготовку к первому спаррингу.

Я хотел бы пригласить больше футболистов, но не могу, ведь чем больше игроков вызываешь – тем меньше игрового времени они получают», – добавил итальянец.

Андреа Мальдера сборная Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Комитет арбитров УАФ
