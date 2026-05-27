«За ночь что-то изменилось». Маркевич рассказал, как его обманул Павелко

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич рассказал, как ему предстояло во второй раз возглавить национальную команду.

В августе 2021 года его пригласил в сборную тогдашний председатель УАФ Андрей Павелко. После отставки Андрея Шевченко именно Маркевич должен был возглавить команду, но в итоге на эту должность назначили Александра Петракова.

«Павелко мне пообещал, что я стану главным тренером? Да, я уже ехал на назначение, но за ночь что-то изменилось... Назначили Петракова. Знаете, тренерская судьба такова. Надо спокойно к этому относиться и не делать из этого проблему», – сказал специалист.

Павелко был главой УАФ с 2015 по 2024 год. В 2022 году в отношении него было возбуждено уголовное дело по подозрению в коррупции. В конце 2025 года бывший функционер бежал из Украины за границу.

Андрей Плыгун Источник: Sportarena
