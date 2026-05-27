«За ночь что-то изменилось». Маркевич рассказал, как его обманул Павелко
Мирон Богданович должен был возглавить сборную вместо Петракова
Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич рассказал, как ему предстояло во второй раз возглавить национальную команду.
В августе 2021 года его пригласил в сборную тогдашний председатель УАФ Андрей Павелко. После отставки Андрея Шевченко именно Маркевич должен был возглавить команду, но в итоге на эту должность назначили Александра Петракова.
«Павелко мне пообещал, что я стану главным тренером? Да, я уже ехал на назначение, но за ночь что-то изменилось... Назначили Петракова. Знаете, тренерская судьба такова. Надо спокойно к этому относиться и не делать из этого проблему», – сказал специалист.
Павелко был главой УАФ с 2015 по 2024 год. В 2022 году в отношении него было возбуждено уголовное дело по подозрению в коррупции. В конце 2025 года бывший функционер бежал из Украины за границу.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На украинца претендует «Интер»
Сарри покинул Лацио