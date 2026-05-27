Маркевич объяснил, что не так со сборной Украины

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич высказался по поводу проблем нынешней национальной команды.

Под руководством Сергея Реброва сборная не смогла пройти отбор на ЧМ-2026. В мае команду возглавил итальянец Андреа Мальдера.

«Самое главное, что они (игроки) должны понимать – куда они приезжают. У них есть какие-то клубные интересы... они там получают основные финансы, но пока они не поймут, что сборная – это главное. Если это сборная государства, значит, будет трудно. Поэтому вот в чем главный вопрос: приезжаешь – должна быть полная самоотдача. И не думать, что там будет в клубе в дальнейшем. Вот у них эти 10 дней, которые они проводят в сборной, они должны думать только об интересах сборной и максимальной должна быть самоотдача, иначе ничего не будет», – пояснил Маркевич.