Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Маркевич объяснил, что не так со сборной Украины
27 мая 2026, 17:33
Маркевич объяснил, что не так со сборной Украины

Мирон Богданович считает, что команде не хватает самоотдачи

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич высказался по поводу проблем нынешней национальной команды.

Под руководством Сергея Реброва сборная не смогла пройти отбор на ЧМ-2026. В мае команду возглавил итальянец Андреа Мальдера.

«Самое главное, что они (игроки) должны понимать – куда они приезжают. У них есть какие-то клубные интересы... они там получают основные финансы, но пока они не поймут, что сборная – это главное. Если это сборная государства, значит, будет трудно. Поэтому вот в чем главный вопрос: приезжаешь – должна быть полная самоотдача. И не думать, что там будет в клубе в дальнейшем. Вот у них эти 10 дней, которые они проводят в сборной, они должны думать только об интересах сборной и максимальной должна быть самоотдача, иначе ничего не будет», – пояснил Маркевич.

Следующий матч сборная Украины проведет 31 мая против команды Польши.

Андрей Плыгун Источник: Sportarena
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Лунин получил официальное предложение о трансфере 
Шевченко отреагировал на дисквалификацию Мудрика: «Был диалог с юристами»
9 команд от страны? Расклады перед финалом: Кристал Пэлас – Райо Вальекано
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
Комментарии 2
Може пора просто тверезо оцінювати якість наших футболістів. Рівень гравців збірної умовний Трабзонспор. Відповідно і результати такі. 
Да просто все наши"звезды" это обычные третьесортные игроки.
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
5 причин, почему Усик в бою с Верховеном был не лучшей версией себя
Игорь Суркис сделал официальное заявление о донецком Шахтере
Надоедливая Бондар. Свитолина вырвала победу на старте Ролан Гаррос 2026
Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба
Лига конференций. Стали известны потенциальные соперники ЛНЗ и Полесья в Q2
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
Александр УСИК: «Бывают ситуации, когда бой не останавливают вовремя»
