27 мая 2026, 16:03 | Обновлено 27 мая 2026, 16:27
Реал – самый популярный футбольный клуб в социальных сетях

За страницами «сливочных» следят почти полмиллиарда пользователей

130
Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский Реал, по данным швейцарской исследовательской группы CIES Football Observatory, является самым популярным футбольным клубом в социальных сетях.

Для исследования принимали во внимание Facebook, Instagram, TikTok, X и YouTube.

За страницами королевского клуба в этих социальных сетях следят 488 млн пользователей.

На втором месте в этом рейтинге находится Барселона (442 млн), на третьем – Манчестер Юнайтед (239 млн).

Самые популярные клубы в социальных сетях (Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube)

  • 488 млн – Реал
  • 442 млн – Барселона
  • 239 млн – Манчестер Юнайтед
  • 208 млн – ПСЖ
  • 188 млн – Манчестер Сити
  • 179 млн – Ливерпуль
  • 178 млн – Ювентус
  • 165 млн – Бавария
  • 157 млн ​​– Челси
  • 119 млн – Арсенал
