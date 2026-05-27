Реал – самый популярный футбольный клуб в социальных сетях

Мадридский Реал, по данным швейцарской исследовательской группы CIES Football Observatory, является самым популярным футбольным клубом в социальных сетях.

Для исследования принимали во внимание Facebook, Instagram, TikTok, X и YouTube.

За страницами королевского клуба в этих социальных сетях следят 488 млн пользователей.

На втором месте в этом рейтинге находится Барселона (442 млн), на третьем – Манчестер Юнайтед (239 млн).

Самые популярные клубы в социальных сетях (Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube)