Реал – самый популярный футбольный клуб в социальных сетях
За страницами «сливочных» следят почти полмиллиарда пользователей
Мадридский Реал, по данным швейцарской исследовательской группы CIES Football Observatory, является самым популярным футбольным клубом в социальных сетях.
Для исследования принимали во внимание Facebook, Instagram, TikTok, X и YouTube.
За страницами королевского клуба в этих социальных сетях следят 488 млн пользователей.
На втором месте в этом рейтинге находится Барселона (442 млн), на третьем – Манчестер Юнайтед (239 млн).
Самые популярные клубы в социальных сетях (Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube)
- 488 млн – Реал
- 442 млн – Барселона
- 239 млн – Манчестер Юнайтед
- 208 млн – ПСЖ
- 188 млн – Манчестер Сити
- 179 млн – Ливерпуль
- 178 млн – Ювентус
- 165 млн – Бавария
- 157 млн – Челси
- 119 млн – Арсенал
Most popular clubs ⚽️ on social media, number of followers (Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube) 📢— CIES Football Obs (@CIES_Football) May 27, 2026
🥇 #RealMadrid 🇪🇸 4⃣8⃣8⃣ million
🥈 #FCBarcelona 🇪🇸 4⃣4⃣2⃣m
🥉 #ManUtd 🏴 2⃣3⃣9⃣m
Top 💯 👉 https://t.co/ULyiIutpm0#PSG 🇫🇷 #ManCity 🏴 #LFC 🏴 #Juventus 🇮🇹 #Bayern 🇩🇪 #Chelsea… pic.twitter.com/sCLU6Vspz0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер серебряного призера Премьер-лиги дал эксклюзивное интервью сайту Sport.ua
Георгий Ермаков впервые в карьере получил вызов в национальную команду