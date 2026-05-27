  «Начало получилось не очень удачным». Миколенко оценил свою игру в АПЛ
27 мая 2026, 16:18 | Обновлено 27 мая 2026, 16:33
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко прокомментировал своё выступление в Английской Премьер-лиге в текущем сезоне.

«Начало сезона сложилось не очень удачно, потому что у меня было две травмы. Прямо в последней игре перед чемпионатом. Я травмировался, восстановился, потом сыграл, снова травмировался. Поэтому начало было не очень хорошим. А если ты получаешь травмы, ты физически не очень готов, можно так сказать. Затем мы, на мой взгляд, провели очень хорошую серию, это октябрь-ноябрь. В декабре было очень много матчей, очень насыщенный график, было тяжело. И, пожалуй, лучшая часть моего сезона, это сугубо индивидуально, это, наверное, конец февраля-март. А апрель – это, пожалуй, лучшее. Я бы сказал, что я стабильно играл на своем уровне», – подытожил футболист.

По итогам сезона «Эвертон» занял 13-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 49 очков в 38 матчах. Миколенко принял участие в 33 матчах команды в чемпионате, отметившись одной результативной передачей.

