Англия27 мая 2026, 15:49 | Обновлено 27 мая 2026, 16:23
5 игроков, которые были в заявке Англии на каждом из трех последних ЧМ
Среди этих игроков 1 вратарь, 1 защитник, 1 полузащитник и 2 нападающих
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель, как уже сообщалось ранее, объявил заявку команды на чемпионат мира 2026 года.
Сравнив состав игроков этого года, а также на двух прошлых турнирах (чемпионаты мира 2018 и 2022 года), отметим, что только 5 игроков английской сборной присутствовали во всех трех заявках.
Этими футболистами стали 1 вратарь, 1 защитник, 1 полузащитник и 2 нападающих.
Игроки сборной Англии, которые были в заявках на чемпионаты мира 2018, 2022 и 2026 года
- Вратари: Джордан Пикфорд
- Защитники: Джон Стоунз
- Полузащитники: Джордан Хендерсон
- Нападающие: Маркус Рэшфорд, Гарри Кейн
