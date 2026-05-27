Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
27 мая 2026, 15:49 | Обновлено 27 мая 2026, 16:23
5 игроков, которые были в заявке Англии на каждом из трех последних ЧМ

Среди этих игроков 1 вратарь, 1 защитник, 1 полузащитник и 2 нападающих

Getty Images/Global Images Ukraine. Джордан Пикфорд

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель, как уже сообщалось ранее, объявил заявку команды на чемпионат мира 2026 года.

Сравнив состав игроков этого года, а также на двух прошлых турнирах (чемпионаты мира 2018 и 2022 года), отметим, что только 5 игроков английской сборной присутствовали во всех трех заявках.

Этими футболистами стали 1 вратарь, 1 защитник, 1 полузащитник и 2 нападающих.

Игроки сборной Англии, которые были в заявках на чемпионаты мира 2018, 2022 и 2026 года

  • Вратари: Джордан Пикфорд
  • Защитники: Джон Стоунз
  • Полузащитники: Джордан Хендерсон
  • Нападающие: Маркус Рэшфорд, Гарри Кейн
