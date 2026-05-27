Легенда МЮ: «Почему я должен радоваться? Мы теряем великого тренера»

27 мая 2026, 16:22 | Обновлено 27 мая 2026, 16:42
Патрис Эвра высказался об уходе Пепа Гвардиолы

Getty Images/Global Images Ukraine. Патрис Эвра

Легенда «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра отреагировал на уход Пепа Гвардиолы с поста главного тренера «Манчестер Сити».

«Я расстроен. Я расстроен, потому что он – менеджер. Я очень уважаю то, что он делает. Нет, я прощаюсь с ним.

Почему я должен радоваться? Ведь структура клуба сильнее любого игрока или менеджера. Так что, ребята, не празднуйте. Во-первых, не празднуйте слишком рано. Я, честно говоря, не вижу падения Сити.

Я расстроен, ведь мы теряем великого менеджера. Я не знаю, останется ли он в Премьер-лиге или нет. Поэтому мне грустно, что футбол теряет Пепа Гвардиолу», – сказал Эвра.

Испанский специалист возглавил «горожан» летом 2016 года и за 10 сезонов во главе команды выиграл с ней 20 трофеев, среди которых 1 кубок Лиги чемпионов и 6 чемпионств Англии. Гвардиола является самым титулованным коучем в истории «Манчестер Сити».

С «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола провел 592 матча, одержал 423 победы и 77 ничьих. Также на его счету 92 поражения.

Патрис Эвра Пеп Гвардиола Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Goal.com
