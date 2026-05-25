  4. Гвардиола сказал о возвращении к работе: «Мне нужно подышать»
25 мая 2026, 17:31 | Обновлено 25 мая 2026, 17:47
Гвардиола сказал о возвращении к работе: «Мне нужно подышать»

В новом сезоне тренера не ждать

Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Наставник Манчестер Сити Жузеп Гвардиола считает, что после ухода из команды по итогам нынешнего сезона возьмет паузу в тренерской работе.

«Мне говорят, что через три месяца я уже буду снова тренировать. Что ж, возможно. Но я так не думаю. Мне нужно время, нужно отдохнуть и подышать. Посмотрим, когда я вернусь».

«Я не только отработал 10 лет в Манчестер Сити, но и до того много лет работал без перерыва. От моих команд требовали титулы, треблы и победы».

«Нужно подышать и расслабиться», – сказал Гвардиола.

Ожидается, что Гвардиолу заменит Энцо Мареска.

Манчестер Сити Пеп Гвардиола Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
