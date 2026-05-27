Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сезон АПЛ 2025/26. Лучшие и худшие команды в статистических рейтингах
27 мая 2026, 14:48 | Обновлено 27 мая 2026, 14:49
Сезон АПЛ 2025/26. Лучшие и худшие команды в статистических рейтингах

Вспомним, сколько голов клубы забивали со стандартных положений и с дальней дистанции

Getty Images/Global Images Ukraine

Завершившийся сезон АПЛ 2025/26 запомнился рядом интересных статистических фактов.

Вспомним лучшие и худшие команды сезона по количеству мячей, забитых со стандартных положений, из-за пределов штрафной, и голов, забитых английскими футболистами.

Команды с наибольшим количеством забитых мячей после розыгрыша стандартных положений в АПЛ в сезоне 2025/26

  • 29 – Арсенал
  • 26 – Манчестер Юнайтед
  • 23 – Лидс Юнайтед
  • 21 – Ньюкасл Юнайтед
  • 21 – Челси

Команды с наименьшим количеством забитых мячей после розыгрыша стандартных положений в АПЛ в сезоне 2025/26

  • 10 – Бернли
  • 11 – Вулверхэмптон
  • 14 – Брайтон
  • 14 – Манчестер Сити
  • 15 – Ноттингем Форест

Команды с наибольшим количеством забитых мячей из-за пределов штрафной в АПЛ в сезоне 2025/26

  • 15 – Астон Вилла
  • 12 – Борнмут
  • 10 – Арсенал
  • 10 – Фулхэм
  • 9 – Манчестер Юнайтед

Команды с наименьшим количеством забитых мячей из-за пределов штрафной в АПЛ в сезоне 2025/26

  • 2 – Брентфорд
  • 3 – Бернли
  • 3 – Эвертон
  • 3 – Кристал Пэлас
  • 4 – Сандерленд

Команды с наибольшим количеством мячей, забитых английскими футболистами в АПЛ в сезоне 2025/26

  • 32 – Астон Вилла
  • 23 – Арсенал
  • 23 – Ноттингем Форест
  • 21 – Ньюкасл Юнайтед
  • 20 – Лидс Юнайтед

Команды с наименьшим количеством мячей, забитых английскими футболистами в АПЛ в сезоне 2025/26

  • 1 – Сандерленд
  • 3 – Вулверхэмптон
  • 3 – Ливерпуль
  • 4 – Брентфорд
  • 6 – Кристал Пэлас
  • 6 – Тоттенхэм Хотспур
