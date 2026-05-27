Сезон АПЛ 2025/26. Лучшие и худшие команды в статистических рейтингах
Вспомним, сколько голов клубы забивали со стандартных положений и с дальней дистанции
Завершившийся сезон АПЛ 2025/26 запомнился рядом интересных статистических фактов.
Вспомним лучшие и худшие команды сезона по количеству мячей, забитых со стандартных положений, из-за пределов штрафной, и голов, забитых английскими футболистами.
Команды с наибольшим количеством забитых мячей после розыгрыша стандартных положений в АПЛ в сезоне 2025/26
- 29 – Арсенал
- 26 – Манчестер Юнайтед
- 23 – Лидс Юнайтед
- 21 – Ньюкасл Юнайтед
- 21 – Челси
Команды с наименьшим количеством забитых мячей после розыгрыша стандартных положений в АПЛ в сезоне 2025/26
- 10 – Бернли
- 11 – Вулверхэмптон
- 14 – Брайтон
- 14 – Манчестер Сити
- 15 – Ноттингем Форест
Команды с наибольшим количеством забитых мячей из-за пределов штрафной в АПЛ в сезоне 2025/26
- 15 – Астон Вилла
- 12 – Борнмут
- 10 – Арсенал
- 10 – Фулхэм
- 9 – Манчестер Юнайтед
Команды с наименьшим количеством забитых мячей из-за пределов штрафной в АПЛ в сезоне 2025/26
- 2 – Брентфорд
- 3 – Бернли
- 3 – Эвертон
- 3 – Кристал Пэлас
- 4 – Сандерленд
Команды с наибольшим количеством мячей, забитых английскими футболистами в АПЛ в сезоне 2025/26
- 32 – Астон Вилла
- 23 – Арсенал
- 23 – Ноттингем Форест
- 21 – Ньюкасл Юнайтед
- 20 – Лидс Юнайтед
Команды с наименьшим количеством мячей, забитых английскими футболистами в АПЛ в сезоне 2025/26
- 1 – Сандерленд
- 3 – Вулверхэмптон
- 3 – Ливерпуль
- 4 – Брентфорд
- 6 – Кристал Пэлас
- 6 – Тоттенхэм Хотспур
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Деллова не перейдет в киевский клуб
Георгий Ермаков впервые в карьере получил вызов в национальную команду