Сезон АПЛ 2025/26. Лучшие и худшие команды в статистических рейтингах

Завершившийся сезон АПЛ 2025/26 запомнился рядом интересных статистических фактов.

Вспомним лучшие и худшие команды сезона по количеству мячей, забитых со стандартных положений, из-за пределов штрафной, и голов, забитых английскими футболистами.

Команды с наибольшим количеством забитых мячей после розыгрыша стандартных положений в АПЛ в сезоне 2025/26

29 – Арсенал

26 – Манчестер Юнайтед

23 – Лидс Юнайтед

21 – Ньюкасл Юнайтед

21 – Челси

Команды с наименьшим количеством забитых мячей после розыгрыша стандартных положений в АПЛ в сезоне 2025/26

10 – Бернли

11 – Вулверхэмптон

14 – Брайтон

14 – Манчестер Сити

15 – Ноттингем Форест

Команды с наибольшим количеством забитых мячей из-за пределов штрафной в АПЛ в сезоне 2025/26

15 – Астон Вилла

12 – Борнмут

10 – Арсенал

10 – Фулхэм

9 – Манчестер Юнайтед

Команды с наименьшим количеством забитых мячей из-за пределов штрафной в АПЛ в сезоне 2025/26

2 – Брентфорд

3 – Бернли

3 – Эвертон

3 – Кристал Пэлас

4 – Сандерленд

Команды с наибольшим количеством мячей, забитых английскими футболистами в АПЛ в сезоне 2025/26

32 – Астон Вилла

23 – Арсенал

23 – Ноттингем Форест

21 – Ньюкасл Юнайтед

20 – Лидс Юнайтед

Команды с наименьшим количеством мячей, забитых английскими футболистами в АПЛ в сезоне 2025/26