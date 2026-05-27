Бенфика рассматривает трансфер Трубина в клуб Английской Премьер-лиги

Голкипер лиссабонской «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин может сменить клуб во время летнего трансферного окна и перебраться в чемпионат Англии.

В услугах 24-летнего футболиста заинтересован «Тоттенхэм», который ищет замену для своего первого номера Гульельмо Викарио. Итальянец договорился о сотрудничестве с «Интером»:

«Тоттенхэм» заинтересован в подписании Трубина – этот интерес возник по инициативе Роберто Де Дзерби, тренера английской команды, уже работавшего с украинским вратарем в «Шахтере».

Трубин имеет контракт с «Бенфикой» до 2028 года и был приобретен лиссабонским клубом примерно за 10 миллионов евро. «Орлы» готовы вести переговоры по трансферу украинца, однако ждут привлекательного предложения», – сообщил источник.

Украинский кипер выступает в чемпионате Португалии с августа 2023 года. В составе «Бенфики» Трубин провел 149 матчей, пропустил 144 гола и 59 раз сохранял свои ворота в неприкосновенности.

According to reports, Tottenham are targeting Benfica’s 24-year-old goalkeeper Anatoliy Trubin ahead of the summer window!



The Ukraine international could replace Guglielmo Vicario on the pitch, who is pushing for an exit with Inter Milan closing in.