27 мая 2026, 21:44
Бенфика рассматривает трансфер Трубина в клуб Английской Премьер-лиги

В услугах вратаря сборной Украины заинтересован «Тоттенхэм» и лично Роберто де Дзерби

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Голкипер лиссабонской «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин может сменить клуб во время летнего трансферного окна и перебраться в чемпионат Англии.

В услугах 24-летнего футболиста заинтересован «Тоттенхэм», который ищет замену для своего первого номера Гульельмо Викарио. Итальянец договорился о сотрудничестве с «Интером»:

«Тоттенхэм» заинтересован в подписании Трубина – этот интерес возник по инициативе Роберто Де Дзерби, тренера английской команды, уже работавшего с украинским вратарем в «Шахтере».

Трубин имеет контракт с «Бенфикой» до 2028 года и был приобретен лиссабонским клубом примерно за 10 миллионов евро. «Орлы» готовы вести переговоры по трансферу украинца, однако ждут привлекательного предложения», – сообщил источник.

Украинский кипер выступает в чемпионате Португалии с августа 2023 года. В составе «Бенфики» Трубин провел 149 матчей, пропустил 144 гола и 59 раз сохранял свои ворота в неприкосновенности.

