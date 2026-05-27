27 мая 2026, 23:29 |
В ВСУ высказались о невыходе сборной Украины на чемпионат мира

Станислав Старостенко раскритиковал футболистов

Getty Images/Global Images Ukraine

Известный военнослужащий Вооруженных сил Украины Станислав Старостенко высказался о том, что национальная сборная Украины не вышла на чемпионат мира 2026 года, а также о футболистах киевского «Динамо»:

«Сборная Украины, золотое поколение, не вышла на чемпионат мира! Понимаете? А людям по 1,4 миллиона долларов платят. И вместо того, чтобы сказать: «Ребята, ну давайте»...

Или «Динамо» Киев. Четвертое место. Это что? Это что такое? А ему повышают контракт с 40 тысяч долларов до 80 тысяч долларов. Это адекватно? Это адекватно, я спрашиваю? Нет, это не адекватно».

31 мая сборная Украины проведет товарищеский матч против национальной команды Польши.

Во всём виноват суркис!!! Это же просто как апельсин!
