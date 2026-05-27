  4. 5-й финал в истории Лиги конференций. В 3-й раз его может выиграть клуб АПЛ
27 мая 2026, 13:52 | Обновлено 27 мая 2026, 13:53
Вспомним результаты всех решающих поединков в истории турнира

Getty Images/Global Images Ukraine

27 мая в немецком Лейпциге состоится пятый в истории финал Лиги конференций, в котором сойдутся английский Кристал Пэлас и испанский Райо Вальекано.

В четырех предыдущих сезонах дважды турнир выигрывали команды из АПЛ: Вест Хэм Юнайтед (2022/23) и Челси (2024/25).

Еще по одному разу лучшими становились Рома (2021/22) и Олимпиакос (2023/24).

Лейпциг станет 5-м городом, который примет решающую игру Лиги конференций. Ранее финальные матчи проходили в Тиране, Праге, Афинах и Вроцлаве.

Все финалы Лиги конференций

  • 2025/26 – Лейпциг, Кристал Пэлас – Райо Вальекано
  • 2024/25 – Вроцлав, Челси – Бетис – 4:1
  • 2023/24 – Афины, Олимпиакос – Фиорентина – 1:0
  • 2022/23 – Прага, Вест Хэм Юнайтед – Фиорентина – 2:1
  • 2021/22 – Тирана, Рома – Фейенорд – 1:0
