5-й финал в истории Лиги конференций. В 3-й раз его может выиграть клуб АПЛ

27 мая в немецком Лейпциге состоится пятый в истории финал Лиги конференций, в котором сойдутся английский Кристал Пэлас и испанский Райо Вальекано.

В четырех предыдущих сезонах дважды турнир выигрывали команды из АПЛ: Вест Хэм Юнайтед (2022/23) и Челси (2024/25).

Еще по одному разу лучшими становились Рома (2021/22) и Олимпиакос (2023/24).

Лейпциг станет 5-м городом, который примет решающую игру Лиги конференций. Ранее финальные матчи проходили в Тиране, Праге, Афинах и Вроцлаве.

Все финалы Лиги конференций