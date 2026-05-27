Лига конференций27 мая 2026, 13:52 | Обновлено 27 мая 2026, 13:53
85
0
5-й финал в истории Лиги конференций. В 3-й раз его может выиграть клуб АПЛ
Вспомним результаты всех решающих поединков в истории турнира
27 мая 2026, 13:52 | Обновлено 27 мая 2026, 13:53
85
0
27 мая в немецком Лейпциге состоится пятый в истории финал Лиги конференций, в котором сойдутся английский Кристал Пэлас и испанский Райо Вальекано.
В четырех предыдущих сезонах дважды турнир выигрывали команды из АПЛ: Вест Хэм Юнайтед (2022/23) и Челси (2024/25).
Еще по одному разу лучшими становились Рома (2021/22) и Олимпиакос (2023/24).
Лейпциг станет 5-м городом, который примет решающую игру Лиги конференций. Ранее финальные матчи проходили в Тиране, Праге, Афинах и Вроцлаве.
Все финалы Лиги конференций
- 2025/26 – Лейпциг, Кристал Пэлас – Райо Вальекано
- 2024/25 – Вроцлав, Челси – Бетис – 4:1
- 2023/24 – Афины, Олимпиакос – Фиорентина – 1:0
- 2022/23 – Прага, Вест Хэм Юнайтед – Фиорентина – 2:1
- 2021/22 – Тирана, Рома – Фейенорд – 1:0
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 мая 2026, 13:43 0
Любовь к спорту точно будет плюсом
Бокс | 27 мая 2026, 10:17 3
Функционер отдал Рико преимущество в три раунда
Футбол | 26.05.2026, 14:23
Футбол | 27.05.2026, 06:52
Футбол | 27.05.2026, 12:15
Комментарии 0
Популярные новости
26.05.2026, 08:00 3
25.05.2026, 16:41 50
26.05.2026, 10:02 3
27.05.2026, 04:32
26.05.2026, 00:01 2
25.05.2026, 14:50 13
26.05.2026, 07:34 6
26.05.2026, 10:10 2