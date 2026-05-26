27 мая Кристал Пэлас и Райо Вальекано проведут финальный матч Лиги конференций сезона 2025/26.

Встреча состоится на стадионе Ред Булл Арена в немецком городе Лейпциг. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Главным арбитром поединка будет итальянский рефери Маурицио Мариани.

Наставником орлов является Оливер Гласнер, а испанской команды – Иньиго Перес.

Где смотреть онлайн финал Лиги конференций Кристал Пэлас – Райо Вальекано

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

