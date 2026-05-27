ЧУЙЧЕНКО – о финале Лиги конференций и «Металлисте» в еврокубках

Экс-форвард «Полиграфтехники» («Александрии»), полтавской «Ворсклы» и харьковского «Металлиста» Сергей Чуйченко в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о финальном матче Лиги конференций «Кристал Пэлас» (Англия) – «Райо Вальекано» (Испания).

– Сергей Александрович, какие у вас ожидания от финала Лиги конференций «Кристал Пэлас» – «Райо Вальекано»?

– Фаворитами финального матча я считаю англичан. По итогам сезона в АПЛ «Кристал Пэлас» не пробился в еврокубки. Поэтому лондонцы приложат все усилия, и они все-таки должны обыграть в финале испанцев. Хочется выделить уровень «Кристал Пэлас». Просто посмотрите: в том году они выиграли Кубок Англии и Суперкубок Англии. При любом раскладе я все же считаю, что фаворитами являются англичане. Хотя испанская команда тоже здорово играет в этом году. «Райо Вальекано» это доказал, дойдя до финала в Лиге конференций и заняв восьмое место в чемпионате Испании. Но все равно я считаю, что команда из Англии является фаворитом, и она должна выиграть.

– В полуфинале Лиги конференций «Кристал Пэлас» выиграл у «Шахтера», а «Райо Вальекано» оказался сильнее «Страсбурга». Полуфинальные матчи как-то влияют на финал?

– Это роли не играет. Я считаю, что все-таки у «Шахтера» все равно чуть-чуть посильнее был соперник в полуфинале. Премьер-лига Англии все-таки отличается от других чемпионатов. В АПЛ много добротных, хороших команд. Многие футболисты играют за сборные разных стран. Я считаю, что Премьер-лига Англии находится на первом месте в рейтинге чемпионатов. С командой из АПЛ будет тяжело играть. У них подбор футболистов хороший. Хотя повторюсь, что «Райо Вальекано» в этом сезоне здорово играет в чемпионате Испании и в еврокубках. Но все-таки я думаю, что в финале выиграет команда из Англии.



– И, кстати, интересно, что у «Райо Вальекано» сейчас серия из девяти матчей без поражений кряду.

– Да-да. Это и подтверждает мои слова, что в этом сезоне они здорово играют. Этим не может похвастаться в чемпионате Англии «Кристал Пэлас». Но стоит отметить, что заключительные матчи сезона они играли с «Ман Сити» и «Арсеналом». У них соперники были очень сильные. Но я так понимаю, что основную ставку в этом сезоне «Кристал Пэлас» сделал на еврокубки.

– «Райо Вальекано» постоянно встречается в Испании с такими грандами, как «Реал», «Барселона» и «Атлетико». «Кристал Пэлас» регулярно играет с «Ман Сити», «Ливерпулем» и «Арсеналом». Как считаете, матчи с такими соперниками держат команды в тонусе?

– Безусловно! Это большой плюс, когда в чемпионатах есть такие гранды. Чем сильнее в лигах клубы, тем лучше другие команды растут. Чем больше таких хороших и добротных команд, тем чемпионат будет сильнее.

– А как думаете, «Металлист» образца начала ХХI века сыграл бы в финале еврокубка?

– У «Металлиста» очень сильный состав был. Конечно, я считаю, что «Металлист» в то время был достоин играть в финале еврокубка.

– И интересным в матче «Кристал Пэлас» – «Райо Вальекано» будет также тренерское противостояние 51-летнего австрийца Оливера Гласнера и 38-летнего испанца Иньиго Переса.

– Важен будет настрой и то, как они подготовят команды к финалу. Но фаворитом является «Кристал Пэлас», так как чемпионат Англии, я считаю, все же посильнее.

– Считаете, АПЛ все-таки сильнее Ла Лиги?

– Да! Сильнее, чем чемпионат Испании. И, естественно, многое зависит от настроя и от того, как команды будут отдаваться на поле и все остальное.

– Как думаете, голов много будет?

– Я думаю, что парочка голов точно будет.

– Минимум два гола в финале стоит ожидать?

– Минимум два гола стоит ожидать в финальном поединке. А там уже, как сложится. Но самое главное, мне все-таки кажется, что поднимет кубок «Кристал Пэлас».