9 команд от страны? Расклады перед финалом: Кристал Пэлас – Райо Вальекано
27 мая в 22:00 состоится финальный матч Лиги конференций 2025/26.
Английская команда Кристал Пэлас и испанский Райо Вальекано сыграют за трофей на стадионе Ред Булл Арена в немецком Лейпциге.
Обе команды впервые сыграют в финале еврокубкового турнира. Райо Вальекано ранее достигал четвертьфинала Кубка УЕФА 2000/01.
Победитель финального матча получит путевку в основной раунд Лиги Европы 2026/27.
Это будет 5-й финал в истории Лиги конференций. Предыдущие матчи за трофей:
Английский Кристал Пэлас очень стабильно провел евросезон, уверенно преодолев стадию плей-офф.
В четвертьфинале англичане прошли итальянскую Фиорентину, а в полуфинале дважды победили донецкий Шахтер.
Если финал выиграет Кристал Пэлас, Англия будет представлена 9 командами в еврокубках:
- ЛЧ (5): Арсенал, Ман Сити, Ман Юнайтед, Астон Вилла, Ливерпуль
- ЛЕ (2+1): Борнмут, Сандерленд + возможно, Кристал Пэлас
- ЛК (1): Брайтон
Испанский Райо Вальекано стал одной из главных сенсаций евросезона. В полуфинале команда из Мадрида прошла французский Страсбург.
Если финал выиграет Райо Вальекано, Испания будет представлена 9 командами в еврокубках:
- ЛЧ (5): Барселона, Реал, Вильярреал, Атлетико, Бетис
- ЛЕ (2+1): Реал Сосьедад, Сельта + возможно, Райо Вальекано
- ЛК (1): Хетафе
Интересно, что на пути к финалу Кристал Пэлас обыграл два украинских клуба: Динамо на этапе лиги (2:0) и Шахтер в полуфинале (3:1, 2:1).
Как Зозуля переходил в Райо: один день в клубе
Еще вспомним интересную историю с трансфером украинца. 1 февраля 2017 года украинский форвард Роман Зозуля должен был перейти в мадридский клуб Райо Вальекано на правах аренды из Бетиса. Однако сделка сорвалась практически сразу после объявления.
Причиной стали протесты болельщиков клуба, в частности активных ультрас. Они выступили против перехода, обвинив футболиста в якобы ультраправых политических взглядах и «нацизме» из-за поддержки украинской армии.
В фанатской среде Райо (которая традиционно имеет левые политические симпатии) этот трансфер вызвал резкую реакцию. Из-за давления болельщиков мадридский клуб отказался от подписания Зозули в тот же день, когда трансфер был объявлен.
