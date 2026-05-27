  9 команд от страны? Расклады перед финалом: Кристал Пэлас – Райо Вальекано
27 мая 2026, 12:05 | Обновлено 27 мая 2026, 12:45
9 команд от страны? Расклады перед финалом: Кристал Пэлас – Райо Вальекано

Вечером 27 мая в Лейпциге состоится финальный матч Лиги конференций

УЕФА

27 мая в 22:00 состоится финальный матч Лиги конференций 2025/26.

Английская команда Кристал Пэлас и испанский Райо Вальекано сыграют за трофей на стадионе Ред Булл Арена в немецком Лейпциге.

Обе команды впервые сыграют в финале еврокубкового турнира. Райо Вальекано ранее достигал четвертьфинала Кубка УЕФА 2000/01.

Победитель финального матча получит путевку в основной раунд Лиги Европы 2026/27.

Это будет 5-й финал в истории Лиги конференций. Предыдущие матчи за трофей:

Английский Кристал Пэлас очень стабильно провел евросезон, уверенно преодолев стадию плей-офф.

В четвертьфинале англичане прошли итальянскую Фиорентину, а в полуфинале дважды победили донецкий Шахтер.

Если финал выиграет Кристал Пэлас, Англия будет представлена 9 командами в еврокубках:

  • ЛЧ (5): Арсенал, Ман Сити, Ман Юнайтед, Астон Вилла, Ливерпуль
  • ЛЕ (2+1): Борнмут, Сандерленд + возможно, Кристал Пэлас
  • ЛК (1): Брайтон

Испанский Райо Вальекано стал одной из главных сенсаций евросезона. В полуфинале команда из Мадрида прошла французский Страсбург.

Если финал выиграет Райо Вальекано, Испания будет представлена 9 командами в еврокубках:

  • ЛЧ (5): Барселона, Реал, Вильярреал, Атлетико, Бетис
  • ЛЕ (2+1): Реал Сосьедад, Сельта + возможно, Райо Вальекано
  • ЛК (1): Хетафе

Интересно, что на пути к финалу Кристал Пэлас обыграл два украинских клуба: Динамо на этапе лиги (2:0) и Шахтер в полуфинале (3:1, 2:1).

Как Зозуля переходил в Райо: один день в клубе

Еще вспомним интересную историю с трансфером украинца. 1 февраля 2017 года украинский форвард Роман Зозуля должен был перейти в мадридский клуб Райо Вальекано на правах аренды из Бетиса. Однако сделка сорвалась практически сразу после объявления.

Причиной стали протесты болельщиков клуба, в частности активных ультрас. Они выступили против перехода, обвинив футболиста в якобы ультраправых политических взглядах и «нацизме» из-за поддержки украинской армии.

В фанатской среде Райо (которая традиционно имеет левые политические симпатии) этот трансфер вызвал резкую реакцию. Из-за давления болельщиков мадридский клуб отказался от подписания Зозули в тот же день, когда трансфер был объявлен.

Путь команд к финалу Лиги конференций

Прогнозный посев в основном раунде Лиги Европы 2026/27

Прогнозный посев в основном раунде Лиги конференций 2026/27

ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский тренер остался без работы
Андрей Демченко ушел с поста главного тренера ФК Араз Нахичевань

ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера вызвал легионера в сборную Украины
Георгий Ермаков впервые в карьере получил вызов в национальную команду

Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
«Вне конкуренции». Пономарев назвал лучшего игрока УПЛ
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Сподіваюсь, Крістал Пелес гарненько виграє тих комуняцьких виблядків
Е6ать сепоров е6ать.
P. S. Кристал Пэлас бест
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
Арда Туран определился с клубом, который будет возглавлять в новом сезоне
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
В Британии поставили точку в карьере Усика
Рефери боя Усик – Верховен сделал откровенное признание
Надоедливая Бондар. Свитолина вырвала победу на старте Ролан Гаррос 2026
Ванат определился с новым клубом после катастрофы в Жироне
Игорь Суркис сделал официальное заявление о донецком Шахтере
