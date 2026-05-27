Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Всего один день в клубе. Как Роман Зозуля в Райо Вальекано переходил
Испания
27 мая 2026, 12:47 | Обновлено 27 мая 2026, 12:50
500
0

Всего один день в клубе. Как Роман Зозуля в Райо Вальекано переходил

Ультрас испанского клуба обвинили украинского форварда в «нацизме»

27 мая 2026, 12:47 | Обновлено 27 мая 2026, 12:50
500
0
Всего один день в клубе. Как Роман Зозуля в Райо Вальекано переходил
ФК Райо Вальекано. Роман Зозуля

27 мая в 22:00 состоится финальный матч Лиги конференций 2025/26.

Английская команда Кристал Пэлас и испанский Райо Вальекано сыграют за трофей на стадионе Ред Булл Арена в немецком Лейпциге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вспомним интересную историю с трансфером украинца. 1 февраля 2017 года украинский форвард Роман Зозуля должен был перейти в мадридский клуб Райо Вальекано на правах аренды из Бетиса. Однако сделка сорвалась практически сразу после объявления.

Причиной стали протесты болельщиков клуба, в частности активных ультрас. Они выступили против перехода, обвинив футболиста в якобы ультраправых политических взглядах и «нацизме» из-за поддержки украинской армии.

В фанатской среде Райо (которая традиционно имеет левые политические симпатии) этот трансфер вызвал резкую реакцию. Из-за давления болельщиков мадридский клуб отказался от подписания Зозули в тот же день, когда трансфер был объявлен.

По теме:
5-й финал в истории Лиги конференций. В 3-й раз его может выиграть клуб АПЛ
Алиев отреагировал на потенциальный переход Караваева в Шахтер
ЧУЙЧЕНКО – о финале Лиги конференций и «Металлисте» в еврокубках
Роман Зозуля Райо Вальекано Лига конференций Кристал Пэлас - Райо Вальекано трансферы Ла Лиги трансферы неонацизм ультрас Бетис аренда игрока
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рефери боя Усик – Верховен сделал откровенное признание
Бокс | 26 мая 2026, 14:40 3
Рефери боя Усик – Верховен сделал откровенное признание
Рефери боя Усик – Верховен сделал откровенное признание

Он не слышал гонг перед тем, как остановил бой, сообщил Питер Фьюри

Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
Футбол | 27 мая 2026, 09:36 13
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева

Деллова не перейдет в киевский клуб

Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
Бокс | 27.05.2026, 04:32
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
Не стало экс-нападающего Днепра
Футбол | 27.05.2026, 11:26
Не стало экс-нападающего Днепра
Не стало экс-нападающего Днепра
Виталий ПОНОМАРЕВ: «В очных поединках мы переиграли Шахтер и Динамо»
Футбол | 27.05.2026, 08:00
Виталий ПОНОМАРЕВ: «В очных поединках мы переиграли Шахтер и Динамо»
Виталий ПОНОМАРЕВ: «В очных поединках мы переиграли Шахтер и Динамо»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Надоедливая Бондар. Свитолина вырвала победу на старте Ролан Гаррос 2026
Надоедливая Бондар. Свитолина вырвала победу на старте Ролан Гаррос 2026
25.05.2026, 17:31 56
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, кто заменил Рух в матче за выживание в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, кто заменил Рух в матче за выживание в УПЛ
26.05.2026, 15:59 32
Футбол
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
26.05.2026, 10:54 2
Бокс
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
26.05.2026, 07:34 6
Футбол
Усика отстранили от бокса после победы над Верховеном
Усика отстранили от бокса после победы над Верховеном
25.05.2026, 08:46 4
Бокс
Маркевич отреагировал на неназначение его главным тренером сборной Украины
Маркевич отреагировал на неназначение его главным тренером сборной Украины
25.05.2026, 08:00 18
Футбол
ЧМ по хоккею. Важная победа сборной США и главная сенсация турнира
ЧМ по хоккею. Важная победа сборной США и главная сенсация турнира
26.05.2026, 00:01 2
Хоккей
Лига конференций. Стали известны потенциальные соперники ЛНЗ и Полесья в Q2
Лига конференций. Стали известны потенциальные соперники ЛНЗ и Полесья в Q2
26.05.2026, 14:23 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем