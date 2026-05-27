27 мая в 22:00 состоится финальный матч Лиги конференций 2025/26.

Английская команда Кристал Пэлас и испанский Райо Вальекано сыграют за трофей на стадионе Ред Булл Арена в немецком Лейпциге.

Вспомним интересную историю с трансфером украинца. 1 февраля 2017 года украинский форвард Роман Зозуля должен был перейти в мадридский клуб Райо Вальекано на правах аренды из Бетиса. Однако сделка сорвалась практически сразу после объявления.

Причиной стали протесты болельщиков клуба, в частности активных ультрас. Они выступили против перехода, обвинив футболиста в якобы ультраправых политических взглядах и «нацизме» из-за поддержки украинской армии.

В фанатской среде Райо (которая традиционно имеет левые политические симпатии) этот трансфер вызвал резкую реакцию. Из-за давления болельщиков мадридский клуб отказался от подписания Зозули в тот же день, когда трансфер был объявлен.