Всего один день в клубе. Как Роман Зозуля в Райо Вальекано переходил
Ультрас испанского клуба обвинили украинского форварда в «нацизме»
Вспомним интересную историю с трансфером украинца. 1 февраля 2017 года украинский форвард Роман Зозуля должен был перейти в мадридский клуб Райо Вальекано на правах аренды из Бетиса. Однако сделка сорвалась практически сразу после объявления.
Причиной стали протесты болельщиков клуба, в частности активных ультрас. Они выступили против перехода, обвинив футболиста в якобы ультраправых политических взглядах и «нацизме» из-за поддержки украинской армии.
В фанатской среде Райо (которая традиционно имеет левые политические симпатии) этот трансфер вызвал резкую реакцию. Из-за давления болельщиков мадридский клуб отказался от подписания Зозули в тот же день, когда трансфер был объявлен.
OFICIAL | @zozulyaroman18 es nuevo jugador del @RVMOficial hasta final de temporada. Cedido por el @RealBetis pic.twitter.com/z9D8yjOYjj— Rayo Vallecano (@RayoVallecano) January 31, 2017
