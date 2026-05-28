  ОФИЦИАЛЬНО. Тренер европейской сборной продлил контракт перед ЧМ-2026
28 мая 2026, 16:01 | Обновлено 28 мая 2026, 16:47
Стив Кларк продолжит работать с шотландской командой

Getty Images/Global Images Ukraine. Стив Кларк

Ассоциация футбола Шотландии официально объявила о продлении контракта с главным тренером Стивом Кларком.

Опытный специалист подписал соглашение, рассчитанное до лета 2030 года.

Стив возглавил сборную Шотландии в 2019 году – это стало его первым опытом работы с национальной командой в карьере. Благодаря работе Кларка шотландская сборная дважды подряд выходила на чемпионат Европы, а уже в ближайшее время сыграет на чемпионате мира.

Шотландия по итогам жеребьевки сыграет в группе C на мундиале против Бразилии, Гаити и Марокко.

Андрей Витренко
