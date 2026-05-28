ОФИЦИАЛЬНО. Тренер европейской сборной продлил контракт перед ЧМ-2026
Стив Кларк продолжит работать с шотландской командой
Ассоциация футбола Шотландии официально объявила о продлении контракта с главным тренером Стивом Кларком.
Опытный специалист подписал соглашение, рассчитанное до лета 2030 года.
Стив возглавил сборную Шотландии в 2019 году – это стало его первым опытом работы с национальной командой в карьере. Благодаря работе Кларка шотландская сборная дважды подряд выходила на чемпионат Европы, а уже в ближайшее время сыграет на чемпионате мира.
Шотландия по итогам жеребьевки сыграет в группе C на мундиале против Бразилии, Гаити и Марокко.
We're delighted to confirm that Steve Clarke, Scotland’s most successful Head Coach of all-time, has signed a new contract to continue in charge beyond this summer’s @FIFAWorldCup.— Scotland National Team (@ScotlandNT) May 28, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
