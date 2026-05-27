Иньиго ПЕРЕС: «Надеемся, что наша история закончится счастливым финалом»

27 мая 2026, 10:50 | Обновлено 27 мая 2026, 11:12
Коуч «Райо Вальекано» дал пресс-конференцию перед финалом Лиги Конференций с «Кристал Пэлас»

Getty Images/Global Images Ukraine. Иньиго Перес

Главный тренер «Райо Вальекано» Иньиго Перес дал пресс-конференцию перед финалом Лиги конференций с «Кристал Пэлас», который состоится 27 мая в 22:00 по киевскому времени:

О выходе «Райо» в первый в истории клуба финал еврокубка

«Мы до сих пор как на седьмом небе от того, чего добились в Страсбурге. Думаю, мы еще не до конца осознали, какую веху мы преодолели, и понадобится некоторое время, чтобы по-настоящему осознать все это. Тем не менее, поскольку это был долгий путь, мы уже осознаем, какие первые шаги мы сделали, какие уроки извлекли и какой опыт приобрели. Последний шаг, очевидно, предстоит сделать сейчас в Лейпциге, и мы надеемся, что наша история закончится счастливым финалом.

[Когда прозвучал финальный свисток в полуфинале] я чувствовал себя спокойнее и умиротворённее, чем можно было бы ожидать. Это был момент, когда мы обрели то, чего так долго жаждали, то, что искали, – нечто, в состав которого входило так много компонентов: часы и дни работы, ответственность за столько людей. И в этот момент ты чувствуешь покой; мне нужно было пожать руку тренеру соперников, а затем просто пойти по естественному течению событий».

Об особенных болельщиках «Райо»

«В Вальекасе – не только в «Райо Вальекано», но и в самом Вальекасе, районе, где находится стадион, царит аутентичность, которую трудно найти где-либо еще. Не потому, что «Райо» лучше или его болельщики лучше, а потому, что вся культура, окружающая этот клуб, уходит корнями в его истоки и сохраняется так, как это трудно повторить где-либо еще. Этот клуб был бы немыслим без наших болельщиков, потому что в самые сложные моменты они всегда были рядом с нами, без оправданий, безоговорочно.

Я родился в рабочем районе Тшантреа, что в Памплоне, так что мои корни такие же, как и у любого жителя Вальекано. Мы понимаем, что успеха можно добиться – не всегда, но это возможно – благодаря усердному труду и дисциплине. Так что между нами существует несомненная связь в том, как мы воспринимаем жизнь»

О сопернике в финале – «Кристал Пэлас»

«Когда турнир только начинался, мы видели все команды, и для подавляющего большинства болельщиков, да и даже для тех из нас, кто участвует в турнире, если бы нас попросили составить список, многие указали бы «Кристал Пэлас» в числе возможных победителей. Но мы уже знаем, каков футбол. Прелесть его в том, что он полностью опровергает любые предварительные прогнозы, и нужно просто играть. Но это команда с огромным потенциалом. Они показывают очень хорошие результаты.

Тренер объявил, что уходит, и это всегда вызывает еще одну важную эмоцию, типа: «Давайте завершим цикл и подарим себе, тренеру и игрокам, этот финал». Так что с футбольной точки зрения то, что у них есть, очень важно. Это очень четко организованная команда как в атаке, так и в обороне»

О том, что нужно сделать «Райо», чтобы победить

«Самое главное – это эмоциональная и психологическая подготовка, проделанная заранее: умение контролировать эмоции и справляться с ответственностью. Чрезмерная ответственность не помогает. А в матче ваша сущность и индивидуальность должны проявиться ярче всего остального, даже важнее тактики. Ведь если мы будем играть так же, как в Страсбурге и как раньше против сильных соперников в важных матчах, то будем чувствовать себя комфортно, и все эти лишние размышления исчезнут.

Их подход к этому сезону был превосходным; лучше и быть не могло. Мы обсуждали это в связи с финалом, что нам нужно будет сделать с точки зрения осознания эмоционального и психологического контекста. Когда ты это делаешь и сосредотачиваешься исключительно на игре, гораздо легче влиться в процесс. Тогда все становится намного проще. Они не думают о том, что на трибунах более 30 000 зрителей, забьют ли они гол, будет ли ничья, а сосредоточены на том, чтобы продемонстрировать суть команды, суть нашего футбола... смелость в игре с мячом, которая, на мой взгляд, лежит в основе всех других достоинств команды»

