  Кристал Пэлас – Райо Вальекано. Прогноз на финал ЛК от Игоря Цыганыка
Лига конференций
27 мая 2026, 10:18 | Обновлено 27 мая 2026, 10:33
Кристал Пэлас – Райо Вальекано. Прогноз на финал ЛК от Игоря Цыганыка

Блогер и амбассадор betking – о том, кто же выиграет трофей еврокубка

В среду, 27 мая, на «Ред Булл Арене» в немецком Лейпциге состоится финальный матч Лиги конференций 2025/26. За трофей будут бороться английский «Кристал Пэлас» и испанский «Райо Вальекано». Для обеих команд это возможность впервые в истории выиграть еврокубок, поэтому мотивация у каждого из участников финала будет зашкаливать.

Известный эксперт и амбассадор betking Игорь Цыганик поделился собственным прогнозом на этот матч.

Кристал Пэлас

Команда Оливера Гласнера не добилась значительных успехов в национальном первенстве. В АПЛ «орлы» финишировали на 15-м месте, имея отрыв от зоны вылета всего шесть очков. В Лиге конференций ситуация более стабильна. «Пэлас» дисциплинированно действует в обороне, использует высокий прессинг, быстрые переходы из обороны в атаку – преимущественно через фланги. Хорошо отработаны стандартные положения. В целом команда много забивает и мало пропускает в еврокубке. Концентрация максимальная. Заметно, что Оливер Гласнер делает значительную ставку на этот турнир, желая выиграть его перед уходом из клуба.

Игорь Цыганик – бренд-амбассадор лицензированной украинской букмекерской компании betking, ведущий, журналист, инсайдер и аналитик, более 25 лет в спортивной журналистике и футбольном телевидении

Райо Вальекано

Типичный середняк Ла Лиги под руководством молодого и амбициозного тренера Иньиго Переса также демонстрирует неоднозначный футбол. Во внутреннем чемпионате команда звезд с неба не хватает, но иногда может устроить грандам настоящий ад (как, например, разгром мадридского «Атлетико» со счетом 3:0). «Бдожли» играют компактно, но агрессивно и с высоким прессингом, делая ставку на контратаки. В целом их игра и результаты чем-то похожи на «Пелас», однако испанцы заметно уступают сопернику в классе и физической подготовке. В финал они вышли, скорее, благодаря дисциплине и командному духу.

Прогноз

Букмекеры считают «Пелас» фаворитом этого противостояния. И не зря. На его стороне опыт и мастерство. Однако это не означает, что весь матч пройдет под диктовку команды Гласнера. Вполне возможно, что нас ждет напряженный и равный поединок.

Финал – это та стадия, где обе команды ставят на кон всё. А значит, никто не захочет рисковать зря. Преимущество получит тот, кто сможет подстроиться под соперника и найти его слабые стороны.

Наиболее вероятным сценарием является победа «Кристал Пэлас» в основное время с коэффициентом 1,92. Можно также сделать ставку с подстраховкой «Кристал Пэлас не проиграет + тотал меньше 3,5» с коэффициентом 1,64.

