Стало известно будущее Супряги, Брагару и Рубчинского

Стало известно будущее Владислава Супряги, Валентина Рубчинского и Максима Брагару. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

По информации источника, первый из перечисленных останется в Киеве и попробует доказать клубу свою важность. Агенты Рубчинского же ищут для своего клиента клубы в Восточной Европе, а именно в Чехии и Польше.

Что касается Максима Брагару, то он близок к переходу в житомирское «Полесье». Сумма потенциального трансфера составит 1,5 миллиона евро.

Ранее стали известны планы «Динамо» на арендованных футболистов.