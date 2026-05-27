Украина. Премьер лига
27 мая 2026, 10:33 | Обновлено 27 мая 2026, 10:46
1400
1

Стало известно будущее Супряги, Брагару и Рубчинского

Полузащитники покинут клуб, а нападающий останется в Киеве

Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо

Стало известно будущее Владислава Супряги, Валентина Рубчинского и Максима Брагару. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

По информации источника, первый из перечисленных останется в Киеве и попробует доказать клубу свою важность. Агенты Рубчинского же ищут для своего клиента клубы в Восточной Европе, а именно в Чехии и Польше.

Что касается Максима Брагару, то он близок к переходу в житомирское «Полесье». Сумма потенциального трансфера составит 1,5 миллиона евро.

Ранее стали известны планы «Динамо» на арендованных футболистов.

Може Супрягу нарешті "прорве" і він видасть гру за яку його й купували в Динамо . Сезон буде важкий , багато ігор - тому потрібна глибина складу . 
Брагару краще буде в Поліссі , Ротань зможе розкрити його кращі якості. Що стосується Рубчинського , то його потрібно віддавати в оренду - він ще може себе проявити в майбутньому в складі киян .
