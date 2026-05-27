Колос – Металлист 1925. Финал женского Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE

27 мая в 16.00 состоится финал Кубка Украины 2025/26 среди женских команд.

В решающем матче за трофей встретятся Колос Ковалевка и Металлист 1925 Харьков.

Финальный поединок состоится в Киеве на стадионе НТК им. Виктора Банникова.

В полуфиналах 3–4 апреля Колос разгромил житомирское Полесье (4:0), а Металлист 1925 не оставил шансов полтавской Ворскле (5:0).

Главный арбитр матча – Вероника Васильченко (Донецкая обл.)

Харьковский клуб подходит к финалу в статусе чемпиона Украины и будет выступать в женской Лиге чемпионов.

В прошлогоднем финале Металлист 1925 минимально уступил Ворскли (0:1).

Матч в прямом эфире будет транслироваться на YouTube-канале УАФ.