Известно, как президент Александрии отреагировал на снятие Руха с УПЛ

Главный тренер Александрии Владимир Шаран рассказал о разговоре с президентом «горожан» Сергеем Кузьменко после снятия Руха с УПЛ, которое позволит его команде сыграть в переходных матчах за право остаться в УПЛ.

– Только завершились общие сборы участников УПЛ. Успели ли вы уже пообщаться с президентом клуба и о чем шла речь, если не секрет?

– Да, буквально только что разговаривал с президентом. О чем говорили? Но какие тут секреты: он четко сказал, что команде нужно оставаться в Премьер-лиге. Поэтому мы полностью включаемся и готовимся к этим поединкам, – сказал Шаран.

Стыковые матчи за право сыграть в Украинской Премьер-лиге состоятся 5 и 9 июня. Команда Владимира Шарана может сыграть против Черноморца или Левого Берега.