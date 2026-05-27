Известно, как президент Александрии отреагировал на снятие Руха с УПЛ
Владимир Шаран рассказал о разговоре с Сергеем Кузьменко
Главный тренер Александрии Владимир Шаран рассказал о разговоре с президентом «горожан» Сергеем Кузьменко после снятия Руха с УПЛ, которое позволит его команде сыграть в переходных матчах за право остаться в УПЛ.
– Только завершились общие сборы участников УПЛ. Успели ли вы уже пообщаться с президентом клуба и о чем шла речь, если не секрет?
– Да, буквально только что разговаривал с президентом. О чем говорили? Но какие тут секреты: он четко сказал, что команде нужно оставаться в Премьер-лиге. Поэтому мы полностью включаемся и готовимся к этим поединкам, – сказал Шаран.
Стыковые матчи за право сыграть в Украинской Премьер-лиге состоятся 5 и 9 июня. Команда Владимира Шарана может сыграть против Черноморца или Левого Берега.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
