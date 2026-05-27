  4. ФОТО. Война в Манчестер Юнайтед: капитан против капитана
27 мая 2026, 01:32 | Обновлено 27 мая 2026, 01:34
ФОТО. Война в Манчестер Юнайтед: капитан против капитана

Конфликт между двумя легендарными капитанами вышел на новый уровень

Getty Images/Global Images Ukraine. Рой Кин и Бруну Фернандеш

Рой Кин и Бруну Фернандеш вновь оказались в центре конфликта.

Поводом стали слова легенды «Манчестер Юнайтед» о том, что капитан команды якобы ставит личные достижения выше интересов клуба. После рекордного 21-го ассиста в сезоне Кин раскритиковал Фернандеша, заявив, что с таким мышлением трофеи не выигрывают.

В ответ португалец назвал слова Кина ложью: «Мне не нравится, когда люди лгут. Всt записано, и я никогда не говорил того, что он мне приписывает».

Позже выяснилось, что Кин неверно интерпретировал интервью игрока. После этого ирландец опубликовал в соцсетях изображение осла под прожектором с подписью: «Слишком много внимания заставляет осла думать, что он лев».

Это не первый выпад Кина в адрес Фернандеша. Ранее он заявлял, что лишил бы его капитанской повязки, критиковал его поведение на поле и называл не настоящим бойцом.

Сам Бруну неоднократно подчеркивал, что уважает Кина, хотя считает, что тот иногда «перегибает палку».

Похоже, многолетняя публичная вражда между двумя капитанами «Манчестер Юнайтед» пока далека от завершения.

Максим Лапченко Источник: The Sun
