Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Два горняка и динамовец. Известный тренер выбрал лучших футболистов УПЛ
27 мая 2026, 18:28
Два горняка и динамовец. Известный тренер выбрал лучших футболистов УПЛ

Наставник ЛНЗ Виталий Пономарев в своей версии назвал атакующих исполнителей

Getty Images/Global Images Ukraine. Алиссон Сантана

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев рассказал о прошедшем сезоне для его команды, а также назвал тройку лучших футболистов нашего чемпионата.

– Вне конкуренции Алиссон, – сказал Пономарев. – Сразу видно, что это талантливый футболист, с большим запасом. Он один из лидеров «горняков». Также выделю Проспера Оба, в которого я верил и он своей игрой доказал, что сильный исполнитель. Не зря его купил «Шахтер». И, естественно, не могу не отметить Матвея Пономаренко. Этот молодой нападающий словно вихрь ворвался в наш чемпионат. Динамовец стабильно отыграл то время, которое ему давали.

Напомним, что по итогам сезона УПЛ первое место занял «Шахтер». Вторым на финиш пришел ЛНЗ и замкнуло тройку призеров «Полесье».

Сергей Демьянчук
не могу не согласиться.
действительно это три главных таланта УПЛ. но Проспер не в ту команду перешел.
Проспера он вспомнил ибо «свой») а так - вопросов нет абсолютно 
