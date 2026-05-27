Два горняка и динамовец. Известный тренер выбрал лучших футболистов УПЛ

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев рассказал о прошедшем сезоне для его команды, а также назвал тройку лучших футболистов нашего чемпионата.

– Вне конкуренции Алиссон, – сказал Пономарев. – Сразу видно, что это талантливый футболист, с большим запасом. Он один из лидеров «горняков». Также выделю Проспера Оба, в которого я верил и он своей игрой доказал, что сильный исполнитель. Не зря его купил «Шахтер». И, естественно, не могу не отметить Матвея Пономаренко. Этот молодой нападающий словно вихрь ворвался в наш чемпионат. Динамовец стабильно отыграл то время, которое ему давали.

Напомним, что по итогам сезона УПЛ первое место занял «Шахтер». Вторым на финиш пришел ЛНЗ и замкнуло тройку призеров «Полесье».