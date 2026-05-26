Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Главный тренер сборной Испании оценил возвращение Жозе Моуриньо в Реал
26 мая 2026, 23:55
Главный тренер сборной Испании оценил возвращение Жозе Моуриньо в Реал

Луис де ла Фуэнте считает Жозе Моуриньо «поистине великим тренером»

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис де ла Фуэнте

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте заявил, что возможное возвращение португальского тренера Жозе Моуриньо на тренерскую скамью «Реала» – это «очень хорошая идея», поскольку он считает его «поистине великим тренером».

«Я испытываю полное и абсолютное уважение к решениям, которые принимают клубы. Он действительно великий тренер с очень важной историей в «Реале». Я думаю, что эта идея очень хороша», – заявил де ла Фуэнте.

Жозе Моуриньо 63 года, он уже работал в «Реале» с 2010 по 2013 год, взяв с командой три трофея.

Руслан Полищук Источник: Mundo Deportivo
