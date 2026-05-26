Главный тренер сборной Испании оценил возвращение Жозе Моуриньо в Реал
Луис де ла Фуэнте считает Жозе Моуриньо «поистине великим тренером»
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте заявил, что возможное возвращение португальского тренера Жозе Моуриньо на тренерскую скамью «Реала» – это «очень хорошая идея», поскольку он считает его «поистине великим тренером».
«Я испытываю полное и абсолютное уважение к решениям, которые принимают клубы. Он действительно великий тренер с очень важной историей в «Реале». Я думаю, что эта идея очень хороша», – заявил де ла Фуэнте.
Жозе Моуриньо 63 года, он уже работал в «Реале» с 2010 по 2013 год, взяв с командой три трофея.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Для Верховена все действительно могло завершиться гораздо хуже
Украинец – в сфере интересов «Тоттенхэма»