Тренер сборной Испании: «Нет игроков Реала? Не могу давать никому советы»
Луис де ла Фуэнте высказался о своем выборе
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал отсутствие игроков мадридского «Реала» в заявке национальной команды на чемпионат мира 2026 года.
«Нет игроков «Реала»? К счастью, я не смотрю, из какого клуба происходит каждый футболист. Я смотрю лишь на то, может ли игрок выступать за нас. Это игроки сборной, а не отдельных клубов.
Не думаю, что в этом есть какой-то особый интерес. Я не могу никому давать советы. Я просто хочу, чтобы игроки гордились тем, что представляют нашу страну», – сказал Луис.
На ЧМ-2026 сборная Испании сыграет в одной группе с Кабо-Верде, Саудовской Аравией и Уругваем.
