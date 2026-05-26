Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер сборной Испании: «Нет игроков Реала? Не могу давать никому советы»
Чемпионат мира
26 мая 2026, 09:52 | Обновлено 26 мая 2026, 09:53
313
1

Тренер сборной Испании: «Нет игроков Реала? Не могу давать никому советы»

Луис де ла Фуэнте высказался о своем выборе

26 мая 2026, 09:52 | Обновлено 26 мая 2026, 09:53
313
1 Comments
Тренер сборной Испании: «Нет игроков Реала? Не могу давать никому советы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис де ла Фуэнте

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал отсутствие игроков мадридского «Реала» в заявке национальной команды на чемпионат мира 2026 года.

«Нет игроков «Реала»? К счастью, я не смотрю, из какого клуба происходит каждый футболист. Я смотрю лишь на то, может ли игрок выступать за нас. Это игроки сборной, а не отдельных клубов.

Не думаю, что в этом есть какой-то особый интерес. Я не могу никому давать советы. Я просто хочу, чтобы игроки гордились тем, что представляют нашу страну», – сказал Луис.

На ЧМ-2026 сборная Испании сыграет в одной группе с Кабо-Верде, Саудовской Аравией и Уругваем.

По теме:
Месси прошел медицинское обследование. Что известно о его травме?
Фермин, Хейсен и другие. Игроки, не вошедшие в заявку Испании на ЧМ-2026
Кейн во второй раз в карьере выиграл «Золотую бутсу»
Луис де ла Фуэнте Реал Мадрид сборная Испании по футболу ЧМ-2026 по футболу заявка заявки на чемпионат мира
Андрей Витренко Источник: AS
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Скандал! Джейсон Стейтем вынес свой вердикт по бою Усик – Верховен
Бокс | 26 мая 2026, 07:11 12
Скандал! Джейсон Стейтем вынес свой вердикт по бою Усик – Верховен
Скандал! Джейсон Стейтем вынес свой вердикт по бою Усик – Верховен

Известный актер считает, что Рико обманули

ФОТО. Европейский футбол понес тяжелую утрату
Футбол | 26 мая 2026, 01:21 0
ФОТО. Европейский футбол понес тяжелую утрату
ФОТО. Европейский футбол понес тяжелую утрату

Не стало экс-игрока Олимпиакоса Параскеваса Анцаса

Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
Бокс | 25.05.2026, 20:48
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
Надоедливая Бондар. Свитолина вырвала победу на старте Ролан Гаррос 2026
Теннис | 25.05.2026, 17:31
Надоедливая Бондар. Свитолина вырвала победу на старте Ролан Гаррос 2026
Надоедливая Бондар. Свитолина вырвала победу на старте Ролан Гаррос 2026
Рико ВЕРХОВЕН: «Они объявят бой несостоявшимся»
Бокс | 25.05.2026, 10:51
Рико ВЕРХОВЕН: «Они объявят бой несостоявшимся»
Рико ВЕРХОВЕН: «Они объявят бой несостоявшимся»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Атепер таке уявіть з Динамо яке в трійку не входить в чемпіонаті а половина в збірній, і як ти би ти не грав в Україіні тобі або в шахтар або динамо бо інакшн про збірну можеш не мріяти
Ответить
+1
Популярные новости
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
24.05.2026, 20:22
Бокс
Ребаланс в ЛЧ. Спортинг получил прямую путевку: известны 29 клубов
Ребаланс в ЛЧ. Спортинг получил прямую путевку: известны 29 клубов
25.05.2026, 10:35 2
Футбол
Динамо или Шахтер? Караваев выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Динамо или Шахтер? Караваев выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
25.05.2026, 07:17 63
Футбол
В Польше выступили с резким заявлением после боя Усик – Верховен
В Польше выступили с резким заявлением после боя Усик – Верховен
25.05.2026, 06:44 12
Бокс
Ванат определился с новым клубом после катастрофы в Жироне
Ванат определился с новым клубом после катастрофы в Жироне
25.05.2026, 14:50 12
Футбол
ГВОЗДИК: «Преимущество по очкам было у Верховена»
ГВОЗДИК: «Преимущество по очкам было у Верховена»
24.05.2026, 13:52 20
Бокс
Стали известны судейские записки перед остановкой боя Усика и Верховена
Стали известны судейские записки перед остановкой боя Усика и Верховена
24.05.2026, 09:07 50
Бокс
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
24.05.2026, 16:39 50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем