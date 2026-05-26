Тренер сборной Испании: «Нет игроков Реала? Не могу давать никому советы»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал отсутствие игроков мадридского «Реала» в заявке национальной команды на чемпионат мира 2026 года.

«Нет игроков «Реала»? К счастью, я не смотрю, из какого клуба происходит каждый футболист. Я смотрю лишь на то, может ли игрок выступать за нас. Это игроки сборной, а не отдельных клубов.

Не думаю, что в этом есть какой-то особый интерес. Я не могу никому давать советы. Я просто хочу, чтобы игроки гордились тем, что представляют нашу страну», – сказал Луис.

На ЧМ-2026 сборная Испании сыграет в одной группе с Кабо-Верде, Саудовской Аравией и Уругваем.