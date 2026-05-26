Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Журналист: «Никогда в истории Динамо не опускалось так низко»
Украина. Премьер лига
26 мая 2026, 23:53 |
284
2

Журналист: «Никогда в истории Динамо не опускалось так низко»

Вацко раскритиковал результаты киевлян в УПЛ

26 мая 2026, 23:53 |
284
2 Comments
Журналист: «Никогда в истории Динамо не опускалось так низко»
Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо Киев

Известный спортивный комментатор и блогер Виктор Вацко резко раскритиковал результаты киевского «Динамо» в текущем сезоне.

По итогам розыгрыша УПЛ команда Игоря Костюка заняла четвертое место. При этом динамовцы смогли выиграть Кубок Украины.

«Киевское Динамо завершило сезон на четвертом месте. Просто если кто-то не задумывался, то четвертое место – это худший результат киевского Динамо в истории УПЛ. Никогда в своей истории Динамо не опускалось ниже», – отметил эксперт.

Вацко выразил возмущение самоотдачей киевлян в матчах чемпионата. По его словам, клубы-аутсайдеры имеют гораздо большее желание выигрывать, чем «Динамо».

«Мы видим, что Кудровка из штанов выпрыгивает. Люди отдаются сполна. Вот люди вышли с запредельной мотивацией и с колоссальной самоотдачей... Вот скажите, это нормальный такой подход, такое отношение со стороны футболистов «Динамо»? Ну, серьезно, им не хватало только выйти на поле в тапочках, в плавках и с бокальчиком просекко в руке», – сказал Вацко.

Виктор считает, что сезон для «Динамо» спасла лишь победа над «Шахтером» в Кубке Украины.

«В матче, в котором «Шахтер» по игре безжалостно их разгромил, и в котором «Динамо» реализовало все два своих момента», – резюмировал комментатор.

По мнению Вацко, киевскому клубу не хватает качественного менеджмента, а ставка на молодежь без должного усиления опытными игроками приводит к проблемам в команде.

По теме:
Журналист объяснил, почему Домчак не перешел в Лилль
Сумма впечатляет. Названа цена, за которую Суркис хочет продать Пономаренко
Оболонь летом планирует провести восемь контрольных матчей
Виктор Вацко Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: Виктор Вацко
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Футбол | 26 мая 2026, 07:34 6
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное

Яцык мог перейти в «Металлист 1925», однако сделку заблокировал Костюк

Сент-Этьен – Ницца – 0:0. Первый бой за путевку в Лигу 1. Видеообзор
Футбол | 26 мая 2026, 23:59 0
Сент-Этьен – Ницца – 0:0. Первый бой за путевку в Лигу 1. Видеообзор
Сент-Этьен – Ницца – 0:0. Первый бой за путевку в Лигу 1. Видеообзор

Смотрите видеообзор первого переходного матча в чемпионате Франции

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 26.05.2026, 07:55
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Трубин получил роскошное предложение о трансфере. На кону – 100 млн евро
Футбол | 26.05.2026, 07:45
Трубин получил роскошное предложение о трансфере. На кону – 100 млн евро
Трубин получил роскошное предложение о трансфере. На кону – 100 млн евро
Лунин принял решение о своем будущем после прихода Моуриньо
Футбол | 26.05.2026, 22:08
Лунин принял решение о своем будущем после прихода Моуриньо
Лунин принял решение о своем будущем после прихода Моуриньо
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
дело даже не в месте а в игре.
есть тенденция развала командной игры. Костюк вполне очевидно не тренер.
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Костюк определился с футболистами, которые не нужны Динамо
Костюк определился с футболистами, которые не нужны Динамо
26.05.2026, 10:10 1
Футбол
Динамо нашло усиление для Костюка перед стартом в Лиге Европы
Динамо нашло усиление для Костюка перед стартом в Лиге Европы
25.05.2026, 07:47 9
Футбол
Усик достиг договоренности о следующем бое
Усик достиг договоренности о следующем бое
25.05.2026, 05:02 1
Бокс
Ванат определился с новым клубом после катастрофы в Жироне
Ванат определился с новым клубом после катастрофы в Жироне
25.05.2026, 14:50 13
Футбол
36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны
36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны
26.05.2026, 10:02 3
Футбол
В Британии поставили точку в карьере Усика
В Британии поставили точку в карьере Усика
26.05.2026, 08:00 3
Бокс
В Польше выступили с резким заявлением после боя Усик – Верховен
В Польше выступили с резким заявлением после боя Усик – Верховен
25.05.2026, 06:44 12
Бокс
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
26.05.2026, 08:48 17
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем