Журналист: «Никогда в истории Динамо не опускалось так низко»

Известный спортивный комментатор и блогер Виктор Вацко резко раскритиковал результаты киевского «Динамо» в текущем сезоне.

По итогам розыгрыша УПЛ команда Игоря Костюка заняла четвертое место. При этом динамовцы смогли выиграть Кубок Украины.

«Киевское Динамо завершило сезон на четвертом месте. Просто если кто-то не задумывался, то четвертое место – это худший результат киевского Динамо в истории УПЛ. Никогда в своей истории Динамо не опускалось ниже», – отметил эксперт.

Вацко выразил возмущение самоотдачей киевлян в матчах чемпионата. По его словам, клубы-аутсайдеры имеют гораздо большее желание выигрывать, чем «Динамо».

«Мы видим, что Кудровка из штанов выпрыгивает. Люди отдаются сполна. Вот люди вышли с запредельной мотивацией и с колоссальной самоотдачей... Вот скажите, это нормальный такой подход, такое отношение со стороны футболистов «Динамо»? Ну, серьезно, им не хватало только выйти на поле в тапочках, в плавках и с бокальчиком просекко в руке», – сказал Вацко.

Виктор считает, что сезон для «Динамо» спасла лишь победа над «Шахтером» в Кубке Украины.

«В матче, в котором «Шахтер» по игре безжалостно их разгромил, и в котором «Динамо» реализовало все два своих момента», – резюмировал комментатор.

По мнению Вацко, киевскому клубу не хватает качественного менеджмента, а ставка на молодежь без должного усиления опытными игроками приводит к проблемам в команде.