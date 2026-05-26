Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
Деллова не перейдет в киевский клуб
Киевское «Динамо» не сможет подписать защитника сборной Косово Люмбарта Деллову, выступающего за ЦСКА Софии.
Как сообщают источники, переговоры о переходе окончательно прекратились, а футболист принял решение не продолжать переговоры с украинским клубом.
Главной причиной отказа называется ситуация с безопасностью после недавних обстрелов Киева, что повлияло на позицию игрока относительно переезда в Украину.
Таким образом, трансфер сорван, а «Динамо» вынуждено переключаться на другие варианты усиления оборонительной линии в летнее межсезонье.
