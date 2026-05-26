  4. Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
26 мая 2026, 23:48 |
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева

Деллова не перейдет в киевский клуб

Getty Images/Global Images Ukraine. Люмбард Деллова

Киевское «Динамо» не сможет подписать защитника сборной Косово Люмбарта Деллову, выступающего за ЦСКА Софии.

Как сообщают источники, переговоры о переходе окончательно прекратились, а футболист принял решение не продолжать переговоры с украинским клубом.

Главной причиной отказа называется ситуация с безопасностью после недавних обстрелов Киева, что повлияло на позицию игрока относительно переезда в Украину.

Таким образом, трансфер сорван, а «Динамо» вынуждено переключаться на другие варианты усиления оборонительной линии в летнее межсезонье.

Дмитрий Олийченко Источник: Инсайды от Пасичныка
Це він так схожий на Джаку збоку)
Так ми і не дізнаємося , що це був гравець , але звинувачувати його нема в чому - людина хоче впевненості у завтрашньому дні...
Маркевич отреагировал на неназначение его главным тренером сборной Украины
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
Арда Туран определился с клубом, который будет возглавлять в новом сезоне
Итоговая таблица УПЛ. ЛНЗ занял второе место, Полесье получит бронзу
В Польше выступили с резким заявлением после боя Усик – Верховен
Костюк определился с футболистами, которые не нужны Динамо
В Британии поставили точку в карьере Усика
