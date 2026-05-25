Саленко попытается доказать, что нужен Динамо

Полузащитник Роман Саленко получит шанс проявить себя на сборах с «Динамо».

21-летний игрок провел переговоры с клубом и согласился вернуться и заявить о себе. Главному тренеру Игорю Костюку точно не помешает расширить ряд запасных воспитанником академии, но сам Роман попытается выиграть конкуренцию за место в стартовом составе.

Воспитанник «Динамо» провел сезон в «Заре» на правах аренды и в 17 матчах отличился одним голом и одним ассистом. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 400 тысяч евро. Его контракт с киевлянами рассчитан еще на три года.