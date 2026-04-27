  ГЕЛЛЕР – Саленко: «Лечись, потому что уже скоро на пенсию»
27 апреля 2026, 19:53
1665
0

ГЕЛЛЕР – Саленко: «Лечись, потому что уже скоро на пенсию»

Евгений Геллер подгоняет с выздоровлением арендованного у «Динамо» игрока

27 апреля 2026, 19:53 |
1665
0
ГЕЛЛЕР – Саленко: «Лечись, потому что уже скоро на пенсию»
ФК Динамо. Роман Саленко

Президент «Зари» Евгений Геллер отчитал арендованного у «Динамо» полузащитника Романа Саленко.

Он спросил футболиста, когда тот наконец-то восстановится. Полузащитник ответил, что еще ощущает резкую боль в ноге и ждет решения от врачей. На это Геллер сказал: «Ну, давай, лечись, потому что смотри, уже скоро на пенсию», - сообщает «Футбольный сектор».

В понедельник «Заря» принимала «Верес» в Киеве и победила 2:0. Футболисты Виктора Скрипника закрепились на девятом месте в таблице УПЛ. Саленко 20 лет. В текущем сезоне в его активе один гол и один ассист в 17 матчах.

