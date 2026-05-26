Во Франции рассекретили отношения Забарного с Сафоновым и вспомнили путина

Французский журналист Пьер Менес высказался об отношениях украинского защитника Ильи Забарного и российского вратаря Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен».

«У меня нет никакой негативной информации о сосуществовании этих двух игроков в раздевалке ПСЖ. Они избегают публичных проявлений симпатии, чтобы это не использовала российская пропаганда.

Возможно, они прекрасно ладят между собой. Сафонов – россиянин, но мы не знаем, поддерживает ли он Путина и поддерживает ли он войну. Мы этого не знаем, ведь он не высказывался на эту тему. Считаю, что неправильно ставить всех россиян в один ряд», – сказал Менес.