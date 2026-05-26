Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Никакой вражды». Во Франции рассказали об отношениях Забарного и Сафонова
26 мая 2026, 17:35 | Обновлено 26 мая 2026, 17:47
«Никакой вражды». Во Франции рассказали об отношениях Забарного и Сафонова

Грегори Шнайдер объяснил, как украинец и россиянин сосуществуют в ПСЖ

26 мая 2026, 17:35 | Обновлено 26 мая 2026, 17:47
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Французский журналист Грегори Шнайдер прокомментировал инцидент с участием украинского защитника «ПСЖ» Ильи Забарного, который не пожал руку своему российскому одноклубнику Матвею Сафонову перед тренировочным матчем.

«Это (рукопожатие – прим.) было невозможно из уважения к украинским солдатам, которые воюют. Кстати, без какой-либо вражды между игроками», – написал Шнайдер в Twitter.

В текущем сезоне Забарный сыграл на клубном уровне 36 матчей, в которых отличился одним забитым голом. Контракт Ильи с «ПСЖ» рассчитан до лета 2030 года.

пропаганд0ни з боліт можуть ліпити готовий сюжет про "братскіє народи"
