«Никакой вражды». Во Франции рассказали об отношениях Забарного и Сафонова

Французский журналист Грегори Шнайдер прокомментировал инцидент с участием украинского защитника «ПСЖ» Ильи Забарного, который не пожал руку своему российскому одноклубнику Матвею Сафонову перед тренировочным матчем.

«Это (рукопожатие – прим.) было невозможно из уважения к украинским солдатам, которые воюют. Кстати, без какой-либо вражды между игроками», – написал Шнайдер в Twitter.

В текущем сезоне Забарный сыграл на клубном уровне 36 матчей, в которых отличился одним забитым голом. Контракт Ильи с «ПСЖ» рассчитан до лета 2030 года.