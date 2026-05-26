Барселона хочет купить «нового Неймара» за 20 млн евро
Юный вингер из Бразилии сможет играть за каталонцев только через два года
«Барселона» планирует трансфер 16-летнего вингера бразильского «Атлетико Минейро» Габриэла Венено.
Сообщается, что футболист, которого уже сравнивают со звездным экс-нападающим «блаугранас» Неймаром, оценивается его клубом в 20 млн евро. При этом «Барселона» в случае подписания игрока не сможет сразу заявить его в свою команду. Полноценный переход возможен только после достижения Венено совершеннолетия, то есть через два года.
В настоящее время футболист выступает в составе молодежной команды «Атлетико».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В случае неудачи в Лиге Европы Динамо тоже может сыграть в Лиге конференций
Украинец поддержал остановку боя с Рико