Барселона хочет купить «нового Неймара» за 20 млн евро

«Барселона» планирует трансфер 16-летнего вингера бразильского «Атлетико Минейро» Габриэла Венено.

Сообщается, что футболист, которого уже сравнивают со звездным экс-нападающим «блаугранас» Неймаром, оценивается его клубом в 20 млн евро. При этом «Барселона» в случае подписания игрока не сможет сразу заявить его в свою команду. Полноценный переход возможен только после достижения Венено совершеннолетия, то есть через два года.

В настоящее время футболист выступает в составе молодежной команды «Атлетико».