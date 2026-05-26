Шахтер в следующем сезоне может проводить матчи Лиги чемпионов в Турции

В следующем еврокубковом сезоне «Шахтер», который сыграет в Лиге чемпионов, может сменить номинально домашний стадион.

Если в Лиге конференций-2025/26 «горняки» играли в Кракове, то на сезон-2026/27 могут перебраться выступать в Турцию – на родину главного тренера команды Арды Турана.

По информации журналиста Эрсина Дюзена, для того, чтобы это произошло «Шахтеру» нужно заранее уведомить УЕФА.

В сезоне-2025/26 «Шахтер» хотел сыграть свой домашний матч 1/8 Лиги конференций против «Леха» в Турции, однако не имел такой возможности, так как домашний стадион оговаривается с УЕФА еще до старта соревновательного процесса, а «горняки» изначально заявляли краковскую арену как домашнюю.