Шахтер может провести матчи Лиги чемпионов на стадионе немецкого клуба
«Фортуна» ищет новые источники дохода после вылета в третий по рангу дивизион чемпионата
Донецкий «Шахтер» может провести матчи Лиги чемпионов 2026/27 на стадионе немецкой «Фортуны», которая заняла 17-е место во второй Бундеслиге и вылетела в третий по рангу дивизион.
По информации источника, клуб из Дюссельдорфа будет искать новые источники дохода, поэтому может начать сотрудничество с представителем Украинской Премьер-лиги:
«Вылет «Фортуны» в третий дивизион может неожиданно сыграть в пользу «Шахтера». Немецкий клуб теперь ищет дополнительные источники дохода.
По этой причине «горняки» могут получить прекрасную возможность договориться об очень выгодном соглашении по использованию стадиона мирового класса во время кампании Лиги чемпионов следующего сезона».
Подопечные Арды Турана досрочно стали чемпионами Украины и завоевали путевку в основной раунд Лиги чемпионов из-за неудач греческого «Олимпиакоса» и шотландского «Рейнджерс» во внутренних соревнованиях.
Fortuna’s relegation to the third tier could unexpectedly work in Shakhtar’s favour.— Miners Weekly (@Miners_Weekly) May 17, 2026
With the club now likely searching for additional sources of revenue, Shakhtar may have a strong opportunity to negotiate a very favourable deal for the use of Fortuna’s world-class stadium… https://t.co/aPFMa1LO11 pic.twitter.com/ZBpBhFAaHu
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дубль на счету Джанлуки Манчини
«Борнмут» и «Брентфорд» претендуют на Матвея Пономаренко