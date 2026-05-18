Шахтер может провести матчи Лиги чемпионов на стадионе немецкого клуба

Донецкий «Шахтер» может провести матчи Лиги чемпионов 2026/27 на стадионе немецкой «Фортуны», которая заняла 17-е место во второй Бундеслиге и вылетела в третий по рангу дивизион.

По информации источника, клуб из Дюссельдорфа будет искать новые источники дохода, поэтому может начать сотрудничество с представителем Украинской Премьер-лиги:

«Вылет «Фортуны» в третий дивизион может неожиданно сыграть в пользу «Шахтера». Немецкий клуб теперь ищет дополнительные источники дохода.

По этой причине «горняки» могут получить прекрасную возможность договориться об очень выгодном соглашении по использованию стадиона мирового класса во время кампании Лиги чемпионов следующего сезона».

Подопечные Арды Турана досрочно стали чемпионами Украины и завоевали путевку в основной раунд Лиги чемпионов из-за неудач греческого «Олимпиакоса» и шотландского «Рейнджерс» во внутренних соревнованиях.