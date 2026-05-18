Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер может провести матчи Лиги чемпионов на стадионе немецкого клуба
Украина. Премьер лига
18 мая 2026, 10:37 | Обновлено 18 мая 2026, 11:19
777
3

Шахтер может провести матчи Лиги чемпионов на стадионе немецкого клуба

«Фортуна» ищет новые источники дохода после вылета в третий по рангу дивизион чемпионата

18 мая 2026, 10:37 | Обновлено 18 мая 2026, 11:19
777
3 Comments
Шахтер может провести матчи Лиги чемпионов на стадионе немецкого клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» может провести матчи Лиги чемпионов 2026/27 на стадионе немецкой «Фортуны», которая заняла 17-е место во второй Бундеслиге и вылетела в третий по рангу дивизион.

По информации источника, клуб из Дюссельдорфа будет искать новые источники дохода, поэтому может начать сотрудничество с представителем Украинской Премьер-лиги:

«Вылет «Фортуны» в третий дивизион может неожиданно сыграть в пользу «Шахтера». Немецкий клуб теперь ищет дополнительные источники дохода.

По этой причине «горняки» могут получить прекрасную возможность договориться об очень выгодном соглашении по использованию стадиона мирового класса во время кампании Лиги чемпионов следующего сезона».

Подопечные Арды Турана досрочно стали чемпионами Украины и завоевали путевку в основной раунд Лиги чемпионов из-за неудач греческого «Олимпиакоса» и шотландского «Рейнджерс» во внутренних соревнованиях.

По теме:
Второй раз в истории за Шахтер в одном матче УПЛ забивали два африканца
Кудровка – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
Кудровка – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Лига чемпионов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк чемпионат Германии по футболу Вторая Бундеслига Фортуна Дюссельдорф стадионы
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Возвращение Довбика! Рома добыла победу в ярком дерби Рима
Футбол | 17 мая 2026, 14:59 4
Возвращение Довбика! Рома добыла победу в ярком дерби Рима
Возвращение Довбика! Рома добыла победу в ярком дерби Рима

Дубль на счету Джанлуки Манчини

Борнмут после Забарного хочет купить у Динамо украинца за большие деньги
Футбол | 18 мая 2026, 07:59 20
Борнмут после Забарного хочет купить у Динамо украинца за большие деньги
Борнмут после Забарного хочет купить у Динамо украинца за большие деньги

«Борнмут» и «Брентфорд» претендуют на Матвея Пономаренко

Александр Хижняк завоевал первую золотую медаль после Олимпиады-2024!
Бокс | 17.05.2026, 20:58
Александр Хижняк завоевал первую золотую медаль после Олимпиады-2024!
Александр Хижняк завоевал первую золотую медаль после Олимпиады-2024!
Ультрас Динамо отреагировали на то, что Ребров помог Ермаку деньгами
Футбол | 18.05.2026, 09:02
Ультрас Динамо отреагировали на то, что Ребров помог Ермаку деньгами
Ультрас Динамо отреагировали на то, что Ребров помог Ермаку деньгами
Жирона оформила трансфер известного украинского футболиста
Футбол | 18.05.2026, 06:02
Жирона оформила трансфер известного украинского футболиста
Жирона оформила трансфер известного украинского футболиста
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Доречі там велика наша діаспора в тій англомерації. Все логічно. Я одразу казав, що якщо Шахта потрапить в ЛЧ то Краків відпаде.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Джерело інфи - наш X канал Miners Weekly на 1300 підписників, що вигадує фейки, щоб такі як спорт уа його промотили
Ответить
0
Популярные новости
Турнирная таблица УПЛ. Динамо взяло три очка и сохранило шансы на 3-е место
Турнирная таблица УПЛ. Динамо взяло три очка и сохранило шансы на 3-е место
17.05.2026, 06:23 8
Футбол
Старт финального матча WTA 1000 в Риме Свитолина – Гауфф отложен
Старт финального матча WTA 1000 в Риме Свитолина – Гауфф отложен
16.05.2026, 17:59 5
Теннис
Поединка не будет. Усик отказался от боя за сумасшедшие деньги
Поединка не будет. Усик отказался от боя за сумасшедшие деньги
17.05.2026, 08:14 1
Бокс
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
16.05.2026, 17:33 3
Теннис
Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения
Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения
17.05.2026, 07:38 23
Футбол
Александр УСИК: «Нам удалось это сделать. Будет бой»
Александр УСИК: «Нам удалось это сделать. Будет бой»
17.05.2026, 07:40 2
Бокс
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
16.05.2026, 10:11 13
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
16.05.2026, 19:49 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем