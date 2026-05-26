  4. Владимир ШАРАН: «Если уж вся Украина об этом знала, то мы тем более»
Владимир ШАРАН: «Если уж вся Украина об этом знала, то мы тем более»

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран прокомментировал сенсационное возвращение команды в плей-офф за право сохранить место в УПЛ.

– Владимир Богданович, как вы узнали о том, что «Александрия» все же сыграет в стыковых матчах, и как отреагировали на эту новость?

– Такие разговоры и слухи ходили и раньше. Если уже вся Украина об этом знала, то мы тем более понимали, что подобное может произойти. Отреагировали, конечно, положительно, ведь это наш реальный шанс сохранить место в элите.

– В соперниках в плей-офф вам может добраться либо «Черноморец», либо «Левый Берег». Против кого хотели бы сыграть больше?

– Сейчас об этом рано говорить. Посмотрим, кто достанется по итогам Первой лиги.

– А с игроками уже разговаривали? Они ведь, наверное, еще не успели разъехаться в отпуска?

– Нет, никто никуда не уехал. Игроки все это время находились в тонусе. И до матчей против «Руха» и «Кривбасса», и после них ребята постоянно работали. Сейчас команда полностью в сборе, проводим плановые тренировки.

– Что вообще сейчас с кадровой ситуацией, в том числе в отношении легионеров? Были ли уже разговоры о формировании состава на следующий сезон, учитывая внезапный шанс остаться в УПЛ?

– Все эти вопросы будут решаться только после 9 июня. Сейчас все мысли только о стыковых матчах. Легионеры все на месте, готовятся наравне с другими, кроме тех, кто еще раньше покинул команду и на которых я не рассчитывал. Имею в виду иностранцев, которые мало играли и не приносили нам пользы. А так все работают, тренируются и настраиваются на решающие матчи плей-офф.

Стыковые матчи состоятся 5 и 9 июня.

Руслан Полищук Источник: Украинский футбол
Дуже сподіваюся що ця команда залишиться у вищій лізі.Шарану вдачі.
